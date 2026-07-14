明日の『風、薫る』“りん”見上愛、新潟に到着 舎監として働き始める
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「新風吹くころ」（第78回）が7月15日に放送される。
【写真】環（英茉）に語りかけるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第78回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第78回あらすじ
新潟に到着したりん。校長の望月（関智一）や女学生の久（近藤華）たちに囲まれ、女学校で舎監として働き始める。
一方、直美を訪ねて小川（甲斐翔真）が病院にやってくる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】環（英茉）に語りかけるシマケン（佐野晶哉）『風、薫る』第78回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第78回あらすじ
新潟に到着したりん。校長の望月（関智一）や女学生の久（近藤華）たちに囲まれ、女学校で舎監として働き始める。
一方、直美を訪ねて小川（甲斐翔真）が病院にやってくる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。