夏のボーナス170万円だった年収1100万円の40代男性、「3分の1近くを国に持っていかれる」と怒り

まとまった金額が手に入る夏のボーナスだが、誰もがその額に満足しているわけではない。支給額そのものの少なさに不満を抱く人がいれば、高額ゆえの重税にイライラを募らせる人もいる。読者からの投稿を紹介する。

商社で企画や法人営業を担当する、兵庫県の50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収700万円）は、今期の夏のボーナスについてこう語る。

「入社したばかりだったので寸志5万円でした。5月に入社したので仕方ありません」

仕方のない話とはいえ、男性の生活環境における負担はなかなかにシビアだ。「大学生の学費と税金（固定資産税、市民税）が大変です。あと社会保険料が高過ぎる」と重い支出が容赦なくのしかかっており、男性は「働くのが馬鹿馬鹿しい」と不満を隠さない。（文：篠原みつき）

一方、額面自体は高額なボーナスを手にしていながら、別の意味で怒りを爆発させる人もいる。投稿を寄せた神奈川県の40代男性（エンジニア／機械・電気・電子・半導体・制御／年収1100万円）は生産技術の仕事をしており、夏季の賞与額について次のように明かす。

「昨年は170万円で今年も170万円だった。業績連動式で会社としての業績は昨年度より若干良かったが、個人の評価が下がったので金額は同程度だった」

前年と変わらぬ支給額の男性を苛立たせているのが、額面が増えることで発生する社会保険料や税金の多さだ。

「ただ昨年度よりベースの給料は上がってるため、社会保険料と所得税で3分の1近くを国に持っていかれるのは腹立たしい」

社会保険料は将来の年金や医療保障だが、とにかくごっそり引かれるという悔しさは拭えないのだろう。

それでも、支給されたボーナスの使い道は「半分は投資と、残り半分は家の修繕費など諸々の雑費になる予定」と手堅い見通しを書いている。

※キャリコネニュースでは「夏のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/0WNDPIE3