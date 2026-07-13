日清カップヌードルに初の″冷水専用″「冷しカップヌードル」ピリ辛キムチ味・鶏塩レモン味が登場 - 5分で完成
日清食品は7月20日、「冷しカップヌードル ピリ辛キムチ味」「冷しカップヌードル 鶏塩レモン味」(いずれも希望小売価格285円/税別)を全国で発売する。
「冷しカップヌードル ピリ辛キムチ味」「冷しカップヌードル 鶏塩レモン味」(いずれも希望小売価格285円/税別)
近年、記録的な猛暑を背景に、冷たいメニューの人気が高まっている。今回、暑い日にぴったりなカップヌードルとして、5年にわたる開発の末に誕生した、ブランド史上初の"冷水5分"で楽しめる「冷しカップヌードル」2品を発売する。
冷水で戻せる新製法「コールドリハイド製法」(特許取得済み) を採用した麺は、冷蔵庫で冷やした水を注いで5分待つだけで、コシとつるみのある食感に仕上がる。お湯や氷を準備する必要がなく、暑い日にぴったりのひんやりとした一杯が楽しめる。
気分や好みに合わせて選べる2つのフレーバーを用意。ピリ辛キムチ味は、鶏のうまみをベースにキムチの酸味と辛味をきかせた、後を引く味わい。鶏塩レモン味は、鶏と鰹、煮干しのうまみをベースにレモンの爽やかな香りをきかせた、すっきりとした味わいだという。
「冷しカップヌードル ピリ辛キムチ味」「冷しカップヌードル 鶏塩レモン味」(いずれも希望小売価格285円/税別)
「冷しカップヌードル ピリ辛キムチ味」「冷しカップヌードル 鶏塩レモン味」(いずれも希望小売価格285円/税別)
近年、記録的な猛暑を背景に、冷たいメニューの人気が高まっている。今回、暑い日にぴったりなカップヌードルとして、5年にわたる開発の末に誕生した、ブランド史上初の"冷水5分"で楽しめる「冷しカップヌードル」2品を発売する。
気分や好みに合わせて選べる2つのフレーバーを用意。ピリ辛キムチ味は、鶏のうまみをベースにキムチの酸味と辛味をきかせた、後を引く味わい。鶏塩レモン味は、鶏と鰹、煮干しのうまみをベースにレモンの爽やかな香りをきかせた、すっきりとした味わいだという。
「冷しカップヌードル ピリ辛キムチ味」「冷しカップヌードル 鶏塩レモン味」(いずれも希望小売価格285円/税別)