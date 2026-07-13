仮面ライダーゼッツ＆超ギャバン、小学校登場に生徒大興奮 Wヒーローが子どもたちにエール
＜仮面ライダーゼッツ／万津莫＞を演じる俳優の今井竜太郎、＜ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈＞を演じる長田光平が13日、都内の小学校で行われた映画『仮面ライダーゼッツ＆超ギャバン』のプレミアイベントに登場。約500人の生徒たちを前に夢を語る特別授業を行った。
【写真】これは興奮もの…サプライズ登場した仮面ライダーゼッツ＆ギャバン・インフィニティ
Wヒーローによる2本立て映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』＆映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』が24日に公開されることを記念して行われたこのイベント。Wヒーローが体育館のステージに登場すると、小学生たちも大きな歓声を上げ大興奮。
Wヒーローによるトークショーでは、6年生の代表3人から“夢”に関する質問が寄せられた。「今のうちにやっておいたほうがいいこと」を聞かれると、今井は「何をやっていてもいいと思います。何か一つでも頑張っていたことがあれば、大人になったときにその経験がつながるかなと思います」と優しくアドバイス。
一方、長田は「いろんなことにチャレンジして、いっぱい失敗して、いっぱい悔しい思いをすれば、大人になったときに失敗してよかったなと思える。みんなにはいっぱいチャレンジしてほしいなって思います」とエールを送った。
最後には生徒たち全員へ向けて今井が「僕も勉強になることも多かったですし、改めて僕もこれから頑張っていこうって思えました！」と笑顔を向け、「皆さんが抱いている憧れや夢を持ち続けて、これからも突き進んでいってほしいなと思います。僕たちも全力で応援するので頑張ってください！」とコメント。
長田も「みんなぐらいの年に俳優になりたいと思っていたから、自分と重なる部分がすごくあって、みんなのことをずっと応援してます！出会ってくれてありがとう！うれしかったです！僕らもお仕事頑張って、皆の元気につながるように頑張りたいと思います」とヒーローらしく締めくくった。
イベントの最後には、今井と長田がそれぞれ変身＆蒸着した姿、仮面ライダーゼッツとギャバン・インフィニティがサプライズ登場した。
【写真】これは興奮もの…サプライズ登場した仮面ライダーゼッツ＆ギャバン・インフィニティ
Wヒーローによる2本立て映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』＆映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』が24日に公開されることを記念して行われたこのイベント。Wヒーローが体育館のステージに登場すると、小学生たちも大きな歓声を上げ大興奮。
一方、長田は「いろんなことにチャレンジして、いっぱい失敗して、いっぱい悔しい思いをすれば、大人になったときに失敗してよかったなと思える。みんなにはいっぱいチャレンジしてほしいなって思います」とエールを送った。
最後には生徒たち全員へ向けて今井が「僕も勉強になることも多かったですし、改めて僕もこれから頑張っていこうって思えました！」と笑顔を向け、「皆さんが抱いている憧れや夢を持ち続けて、これからも突き進んでいってほしいなと思います。僕たちも全力で応援するので頑張ってください！」とコメント。
長田も「みんなぐらいの年に俳優になりたいと思っていたから、自分と重なる部分がすごくあって、みんなのことをずっと応援してます！出会ってくれてありがとう！うれしかったです！僕らもお仕事頑張って、皆の元気につながるように頑張りたいと思います」とヒーローらしく締めくくった。
イベントの最後には、今井と長田がそれぞれ変身＆蒸着した姿、仮面ライダーゼッツとギャバン・インフィニティがサプライズ登場した。