アイドルグループ「A応P」の元メンバーで、「アイドルマスターシンデレラガールズ」夢見りあむ役、「ウマ娘 プリティーダービー」キセキ役などで知られる声優の星希成奏（26）がソニー・ミュージックアーティスツを円満退所することを発表した。

星希は自身Xに文書を投稿。「2026年8月31日をもちまして、ソニー・ミュージックアーティスツを円満退所する運びとなりました」と発表。

「10年以上にわたりお世話になりました事務所を離れることとなり、親元を巣立つような寂しさを感じております。私の『新たな環境でさらに成長したい』という思いを温かく受け止め、快く背中を押してくださったこと、心より感謝申し上げます」と感謝した。

今後については「これまでこの事務所で学び、経験させていただいた数々のことを糧に、今後もより一層精進し、成長してまいります」とし「今後とも変わらぬご支援、ご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

星希は2015年にソニー・ミュージックアーティスツのオーディションに合格。アイドルグループ「A応P」のメンバーとして活動した。22年9月には「急性リンパ性白血病」と診断され入院したことを所属事務所が発表。23年4月に治療を終え、退院したことを自身SNSで報告しており、現在の公式Xプロフィールには「白血病寛解しました」と記している。