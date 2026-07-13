全世界興収650億円を記録！ シドニー・スウィーニー×アマンダ・サイフリッド共演『ハウスメイド』11.27日本公開
シドニー・スウィーニーとアマンダ・サイフリッドが共演する映画『THE HOUSEMAID（原題）』が、邦題を『ハウスメイド』として11月27日より日本公開されることが決定。併せて、場面写真が解禁された。
【写真】全世界で累計300万部を突破した原作小説書影
アマゾンで146週間、ニューヨークタイムズでは157週間連続でランクインし、北米で累計200万部、全世界で累計300万部を突破した同名の世界的ベストセラー小説を実写映画化。家政婦（ハウスメイド）として雇われたミリーが目の当たりにする、奇妙な豪邸（ウィンチェスター家）の秘密とは――？
ロッテントマトで観客92％が支持し、北米で約1億2600万ドル（約205億円）、全世界で約4億ドル（約650億円）を記録する大ヒット（7月9日時点）となるなど、全世界を恐怖と驚きで包み込んだ衝撃作がいよいよ日本上陸を果たす。
豪邸で働く若い家政婦ミリーを演じるのは、『恋するプリテンダー』『ユーフォリア／EUPHORIA』などでファッションアイコンとして注目されるシドニー・スウィーニー。また、豪邸に住む美しい妻ニーナを演じるのは、『マンマ・ミーア！』『Mank／マンク』などでトップスターとして活躍するアマンダ・サイフリッド。そして、監督を務めるのは、『ゴーストバスターズ』『シンプル・フェイバー』などでヒットメーカーとして君臨するポール・フェイグ。
場面写真は、カジュアルな格好で不安気な表情の家政婦ミリー（シドニー）と、エレガントな服装で笑みを浮かべる妻ニーナ（アマンダ）の姿を捉えた、ドアを挟んだ対照的なツーショット。この豪邸を舞台に、どんな展開が待ち受けるのか？
映画『ハウスメイド』は、11月27日より日本公開。
【写真】全世界で累計300万部を突破した原作小説書影
アマゾンで146週間、ニューヨークタイムズでは157週間連続でランクインし、北米で累計200万部、全世界で累計300万部を突破した同名の世界的ベストセラー小説を実写映画化。家政婦（ハウスメイド）として雇われたミリーが目の当たりにする、奇妙な豪邸（ウィンチェスター家）の秘密とは――？
豪邸で働く若い家政婦ミリーを演じるのは、『恋するプリテンダー』『ユーフォリア／EUPHORIA』などでファッションアイコンとして注目されるシドニー・スウィーニー。また、豪邸に住む美しい妻ニーナを演じるのは、『マンマ・ミーア！』『Mank／マンク』などでトップスターとして活躍するアマンダ・サイフリッド。そして、監督を務めるのは、『ゴーストバスターズ』『シンプル・フェイバー』などでヒットメーカーとして君臨するポール・フェイグ。
場面写真は、カジュアルな格好で不安気な表情の家政婦ミリー（シドニー）と、エレガントな服装で笑みを浮かべる妻ニーナ（アマンダ）の姿を捉えた、ドアを挟んだ対照的なツーショット。この豪邸を舞台に、どんな展開が待ち受けるのか？
映画『ハウスメイド』は、11月27日より日本公開。