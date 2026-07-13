【武豊5000勝おめでとう】

▼藤沢和雄氏 武君がJRA賞最多勝利新人騎手に輝いたのは、私が調教師になった年（87年）でした。立場は違えど“同期デビュー”の良きライバル。昭和の終わり頃から平成、令和と3つの時代にわたってしのぎを削ってきた。デビューから40年近くたった今でも競馬を盛り上げているのだから凄い。先に引退した私から見ればうらやましい限りです。落馬事故も多かったが、そのたびにケガを乗り越えて競馬界をリードしてくれる。とてもうれしいし、誇りに思います。

▼戸崎圭太 また偉大な記録が増えましたね。おめでとうございます。どこで決めるのかな…と気にしていたのですが、ちょうど（達成の瞬間をテレビで）見られました。まだまだ記録を伸ばしてください。

▼池添謙一 土曜に函館で乗っていたので「明日は福島だから今日決めてほしい」と言ったのですけど…。5000勝はとてつもない数字。ただただ、凄いです。

▼岩田康誠 ありえへん数字で、本当に凄いですね。

▼幸英明 本当に凄い。この数字を超える（中央の）ジョッキーは出てこないであろう記録ですからね。これからも一勝でも多く勝ち星を積み重ねていただき、ジョッキーを長く続けてほしいと思います。

▼石橋守師 おめでとうございます。体に気をつけてほしいですね。長く乗って記録を伸ばしてほしい。いつも応援しています。

▼角田晃一師 自分にとって（騎手時代からの）偉大な先輩です。まだ通過点だと思いますけど本当におめでとうございます。

▼本田優師 他に誰もできない記録だと思う。あの年齢でも乗っていられるのは凄いし、できればJRAだけで5000勝してほしいね。

▼矢作芳人師 俺も散々（記録を）成し遂げてきたけど、あの人は全てにおいて別格です。あういう記録を調べてやってきたというのは値打ちがある。どんな1勝でも、1勝は1勝。（残り32勝まで迫る矢作師の）JRA1000勝といっても、フォーエバーヤングの海外の勝利は入らない。そういった意味でも（海外や地方も含めた）そういう記録は大事にしてほしい。