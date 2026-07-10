「私利私欲で行った事件が本当にあった」元職員が明かす火葬場での証拠隠滅。絶対に許されない違法火葬のリアル
元火葬場職員の下駄華緒氏とパンダ企画氏が、自身のYouTubeチャンネルで「絶対に許されない違法に火葬した話」を公開した。動画では、裏ルートでの違法な火葬は可能なのかという疑問に対し、過去に実際に起きた衝撃的な事件を交えて、その現実と問題点について語っている。
「悪い人からお金を包んで火葬を頼まれることはあるか」というよくある質問に対し、パンダ企画氏は「件数が少なく、職員が1、2人の火葬場ならやれないことはないかもしれない」と推測する。
これを受け、下駄氏は他局の番組で耳にしたという平成に起きた実在の事件を紹介した。それは、店舗から金銭が奪われ従業員が行方不明になった事件で、被害者の車がドアを開けたまま放置されていたという。警察の聞き込み捜査に対し、ある近隣住民が「休業日である友引の日に、火葬場の煙突から煙が出ていた」と証言したことが解決の糸口となった。
その結果、規模の小さな火葬場で働く職員が犯人であることが発覚。「私利私欲で行った事件が本当にあった」と下駄氏が語る通り、犯人は強盗殺人を行った後、自身が管理する火葬場で被害者を火葬し、証拠隠滅を図ろうとしていたのだ。
これに対しパンダ企画氏は、燃料の異常な消費量や炉の温度の変化、稼働データの履歴などの存在から「完全に秘密裏に…は難しい」と指摘し、仮に友引の日でなくとも隠蔽は不可能に近いと断言した。
動画の終盤、下駄氏は「インフラの崩壊じゃないですか」と、公共インフラである火葬場の悪用に対する強い怒りと危機感を露わにした。公共の場での身勝手な凶行は、社会の信頼を根底から揺るがす絶対に許されない行為であることを強く訴えかけている。
「悪い人からお金を包んで火葬を頼まれることはあるか」というよくある質問に対し、パンダ企画氏は「件数が少なく、職員が1、2人の火葬場ならやれないことはないかもしれない」と推測する。
これを受け、下駄氏は他局の番組で耳にしたという平成に起きた実在の事件を紹介した。それは、店舗から金銭が奪われ従業員が行方不明になった事件で、被害者の車がドアを開けたまま放置されていたという。警察の聞き込み捜査に対し、ある近隣住民が「休業日である友引の日に、火葬場の煙突から煙が出ていた」と証言したことが解決の糸口となった。
その結果、規模の小さな火葬場で働く職員が犯人であることが発覚。「私利私欲で行った事件が本当にあった」と下駄氏が語る通り、犯人は強盗殺人を行った後、自身が管理する火葬場で被害者を火葬し、証拠隠滅を図ろうとしていたのだ。
これに対しパンダ企画氏は、燃料の異常な消費量や炉の温度の変化、稼働データの履歴などの存在から「完全に秘密裏に…は難しい」と指摘し、仮に友引の日でなくとも隠蔽は不可能に近いと断言した。
動画の終盤、下駄氏は「インフラの崩壊じゃないですか」と、公共インフラである火葬場の悪用に対する強い怒りと危機感を露わにした。公共の場での身勝手な凶行は、社会の信頼を根底から揺るがす絶対に許されない行為であることを強く訴えかけている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。