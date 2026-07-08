「楽しくないと長続きしない」完全独学で日本語N1に合格したドイツ人が語る、語学学習の“本質”

「引越してみないと分からない」ドイツから単身来日したティモが語る、日本への尽きない探求心と行動力

ドイツ人が語る日本の魅力「日本語さえできれば絶対に仕事が見つかる」日本を選んだリアルな理由