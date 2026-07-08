「感情を乗せられる」ドイツ人が関西弁を愛する理由…日本の“方言”の特別さに驚き
YouTubeチャンネル「ありがてぃも」が、「【日独比較】関西弁vs東京弁のドイツ人が討論する「関西弁の特別さ」が興味深すぎた…」と題した動画を公開した。動画では、ドイツ人のティモとユリウスが、関西弁の魅力や日独の方言の位置づけについて対談。「関西弁を喋った方が、感情を乗せられるようになる」と、日本の言語文化の特別さについて深く語り合った。
動画冒頭、関西弁をマスターしたユリウスがゲストとして登場。敬語よりも「タメ語の方がちょっと面白い」と語り、フランクな雰囲気で対談がスタートする。関西弁を覚えた経緯について、ユリウスは日本でボランティアとして働いていた際、周りの環境から自然と吸収したと明かす。「周りが言ってることをそのまま自分も言うようになる」と、実践的な言語習得のエピソードを披露した。
話題は、日本とドイツにおける「方言」の位置づけの違いへ。ドイツでは方言を話すといじられたり、田舎者扱いされることがあるという。一方、日本の関西弁はお笑いなどの文化と深く結びついており、ユリウスは「日本語の方言の中でも、かなり高い、立ち位置になる」と分析する。さらに、自身が関西弁を話す理由について、「関西弁を喋った方が、感情を乗せられるようになる」と、表現の豊かさに惹かれていることを明かした。
また、日独のユーモアの違いについても白熱。ドイツのユーモアは皮肉や自虐的、ストレートな表現が多いのに対し、日本の関西弁には明確な「ボケとツッコミ」の役割分担がある点に面白さを感じていると語る。「人を笑わせることが悪いこと一つもないじゃん」と、ユーモアを交えたコミュニケーションの重要性を説いた。
動画全体を通して、二人の言語や文化に対する深い考察と、テンポの良いやり取りが印象的な対談となっている。言語の壁を越えて、方言や笑いの文化まで使いこなす彼らのユニークな視点は、視聴者に日本語の新たな魅力を気づかせてくれる。
動画冒頭、関西弁をマスターしたユリウスがゲストとして登場。敬語よりも「タメ語の方がちょっと面白い」と語り、フランクな雰囲気で対談がスタートする。関西弁を覚えた経緯について、ユリウスは日本でボランティアとして働いていた際、周りの環境から自然と吸収したと明かす。「周りが言ってることをそのまま自分も言うようになる」と、実践的な言語習得のエピソードを披露した。
話題は、日本とドイツにおける「方言」の位置づけの違いへ。ドイツでは方言を話すといじられたり、田舎者扱いされることがあるという。一方、日本の関西弁はお笑いなどの文化と深く結びついており、ユリウスは「日本語の方言の中でも、かなり高い、立ち位置になる」と分析する。さらに、自身が関西弁を話す理由について、「関西弁を喋った方が、感情を乗せられるようになる」と、表現の豊かさに惹かれていることを明かした。
また、日独のユーモアの違いについても白熱。ドイツのユーモアは皮肉や自虐的、ストレートな表現が多いのに対し、日本の関西弁には明確な「ボケとツッコミ」の役割分担がある点に面白さを感じていると語る。「人を笑わせることが悪いこと一つもないじゃん」と、ユーモアを交えたコミュニケーションの重要性を説いた。
動画全体を通して、二人の言語や文化に対する深い考察と、テンポの良いやり取りが印象的な対談となっている。言語の壁を越えて、方言や笑いの文化まで使いこなす彼らのユニークな視点は、視聴者に日本語の新たな魅力を気づかせてくれる。
YouTubeの動画内容
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2023年に日本に移住したドイツ人です。ドイツと日本の架け橋になりたいです！