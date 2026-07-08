7月3日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が、「帯番組」についてトークを繰り広げる一幕があった。

【映像】マツコ、売れっ子でも「帯番組」をやらない理由 もしやるなら…有吉も納得の“譲れない条件”

有吉が千葉県木更津市に在住の坂上忍について「すっごいなこの人って。遅刻全然してこない」と称賛すると、心配性のマツコは遅刻するのが怖くて「木更津から通えない」とコメントした。

「熱海だったらどう？（新幹線で）40分」と有吉に質問されるも、「40分だとしても、朝何時何分のこだまに絶対乗らなきゃいけないって生きるの、嫌じゃない？」と顔をしかめる。「結局こういう仕事しかなくて流れ着いたのよ」としみじみ言い、毎日同じ時間の仕事は「無理」と言い切った。

すると、「『帯（番組）やって』って言われたら？」と有吉が質問する。売れっ子のマツコだが、今のところ帯番組の出演はない。

マツコは「帯は午後だったらいい。それか早朝ならいい。もう寝ないで行くから。いちばん嫌なのは午前中とかは無理。お昼もギリギリ嫌だ。午後2時くらいがいい」と譲れない条件を明かした。

どうやら重要なのは、番組出演のための起床時間のようだ。14時台に放送されている番組を挙げ、「『ミヤネ屋』か『ゴゴスマ』の枠をもらうしかない。それしかムリ」と冗談交じりに言い放った。

しかし一方で、帯番組に出演するメリットも感じている様子。「他の仕事全部辞められて、午後2時以降だったら、むしろ今より楽かもね。毎日週5日、サラリーマンみたいな暮らしをしたら、体とかもリズムが出てきて良くなるかも」と想像をめぐらす。

有吉が「そういうのが嫌でこの世界入って来たのに、毎日同じ仕事場行って毎日同じ仕事って言うのも…」と懸念を漏らすと、マツコは「月に5回まで出なくていいっていう（ルールは？）」と新たな提案を切り出した。

有吉はレギュラー番組を一定期間休むことが度々ある長嶋一茂を引き合いに出し、「一茂システムね！」と合点する。

「一茂さんのシステムを誰もOKとはしていないと思うけど、暗黙の了解になりたいな」と願望を語ったマツコ。「6回以上休んだ場合は何らかの懲罰をくださっていい」と話しつつ、「その条件ならやります」と語っていた。