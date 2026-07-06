日曜劇場「VIVANT」まさかの再登場人物にファン騒然「予想外すぎる」「表情に引き込まれる」“悪役”ラジオ解禁も話題に
【モデルプレス＝2026/07/06】俳優の堺雅人が主演を務める、TBS系連続ドラマ『VIVANT』（7月26日〜／日曜午後9時〜）の公式X（旧Twitter）が、5日までに更新された。ある登場人物のキービジュアルが公開され、ネット上では考察や期待の声が相次いでいる。＜※第1シーズンのネタバレあり＞
【写真】「VIVANT」“まさかの人物”のビジュアル公開
現在、第1シーズンの再放送が行われており、続編への期待が高まっている『VIVANT』。そんな中、番組公式Xでは、背景に大きく「2」があしらわれた第2シーズンの登場人物キービジュアルが順次公開され、ファンの間で話題となっている。
今回公開されたのは、俳優・迫田孝也が演じた山本巧。山本は第1シーズンで国際テロ組織・テントのモニターとして暗躍する一方、別班の乃木憂助（堺）によって命を落とした人物として描かれていた。第2シーズンを思わせるキービジュアルに山本が登場したことで、ファンの間でさまざまな憶測を呼んでいる。また、迫田本人も自身のXで「……え？」と反応。この投稿がさらなる話題を呼び、SNS上では「生きてたんだ」「予想外すぎる」「早く真相が知りたい」「これは何か意味があるのでは？」「続編への期待が一気に高まる」「考察が止まらない」などの反響が寄せられいる。
さらに、TBSラジオ『VIVANT 悪役会議室』が、7月26日より『VIVANT』放送直後の23時から放送されることも発表された。番組公式Xでは、砂漠を背景に頭上へ天使の輪を浮かべた山本の姿と「悪役会議室」の文字が大きくデザインされた画像を公開。乃木に粛清された悪役たちが「黄泉の国と監獄から集結する」という番組内容も明かされ、ラジオでどのようなトークが繰り広げられるのかにも注目が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】「VIVANT」“まさかの人物”のビジュアル公開
◆「VIVANT」“まさかの人物”ビジュアル公開
現在、第1シーズンの再放送が行われており、続編への期待が高まっている『VIVANT』。そんな中、番組公式Xでは、背景に大きく「2」があしらわれた第2シーズンの登場人物キービジュアルが順次公開され、ファンの間で話題となっている。
◆ラジオ「VIVANT 悪役会議室」発表も話題に
さらに、TBSラジオ『VIVANT 悪役会議室』が、7月26日より『VIVANT』放送直後の23時から放送されることも発表された。番組公式Xでは、砂漠を背景に頭上へ天使の輪を浮かべた山本の姿と「悪役会議室」の文字が大きくデザインされた画像を公開。乃木に粛清された悪役たちが「黄泉の国と監獄から集結する」という番組内容も明かされ、ラジオでどのようなトークが繰り広げられるのかにも注目が集まっている。（modelpress編集部）
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