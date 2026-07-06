薬丸翔、父・薬丸裕英の“女性関係”暴露「本当に母が好きすぎるから…母親に全ベットしてる」
俳優の薬丸翔（35）が6日、フジテレビ系の昼番組『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。父でタレントの薬丸裕英（60）の“女性関係”について明かした。
【写真】夫婦で日帰り旅行へ！薬丸裕英＆石川秀美さんの2ショット／お目当ての「ナポリタン」など洋食メニュー
この日は、「伝説アイドル薬丸＆岡本ジュニアに今晩作りたくなる簡単料理を生調理SP」と題し、岡本健一（57）を父に持つ岡本圭人（33）とともに出演した翔。MCの神田愛花が「モテモテのお父様なので、乙女との向き合い方を父から教わった」という質問が。この質問に2人とも「×」の札を上げた。
翔は「父は、本当に母が好きすぎるから…母以外の女性との向き合い方がわからないんじゃないかなってくらい、すべての女性との向き合い方を母親に全ベットしてるみたいな」とその素顔を明かし、スタジオは「へー」と驚きのリアクション。
MCのハライチ・澤部佑が「聞いても参考にならない？」と聞くと、翔は「（参考にならない）ですし、ないですね。そういう話をするには気恥ずかしい間柄ではあります」と明かした。
神田は続けて「ファンの方との距離感も話したり…」と聞くと、翔は「ないですね。父ってファンいないんですよね（笑）」と話すと、スタジオは大爆笑。「いるでしょ！」とそうツッコミを受けていた。
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神田は続けて「ファンの方との距離感も話したり…」と聞くと、翔は「ないですね。父ってファンいないんですよね（笑）」と話すと、スタジオは大爆笑。「いるでしょ！」とそうツッコミを受けていた。