タレントで振り付け師のKABA.ちゃん（57）の最新ショットが話題となっています。



【写真】「えっ、カバちゃん？」「工藤静香さんかと」話題の最新ショット

KABA.ちゃんは、タレント若槻千夏さんのインスタグラムに登場。若槻さんは「TWICEのナヨンじゃないよ！KABA.ちゃんだよぉ！」とつづり、メイクを施して撮影に臨むKABA.ちゃんのオフショットを公開しました。



茶髪のロングヘアをセンターパートの韓国風巻き髪でアレンジしており、ぱっちりと上がったまつげや、ほんのり血色感のあるナチュラルメイクが印象的です。



この投稿のコメントには「えっ、誰！？」「カバちゃん？」「めっちゃ綺麗すぎる」「お肌白玉みたい」「かなり美しい」「工藤静香さんかと思った」「めっちゃ似てる」「上品なお姉さん」「どんどん可愛くなる〜」などの声が寄せられました。



KABA.ちゃんは福岡県出身。1996年、小室哲哉さんプロデュースの3人組ダンス＆ボーカルグループ「dos」のメンバーとして芸能界デビュー。タレントや振り付け師として活躍。2002年、性同一性障害を公表。2016年3月末にタイで性別適合手術を受け、8月には戸籍上の性別を女性に変更しました。