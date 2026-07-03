俳優の佐藤二朗（57）がフジテレビ「夫婦別姓刑事」（6月23日最終回）で夫婦役を演じていた女優の橋本愛（30）にハラスメントをしたと2日発売の「週刊文春」（文芸春秋）が報じたことを受け、フジテレビはこの日、一連の問題への見解を発表。佐藤の言動に「厳重注意を行うとともに、再発防止を求めたことは事実」と説明した。

佐藤側の説明では、トラブルの発端は「夫婦…」の撮影中に佐藤が橋本の顔に触れる芝居をしたこと。佐藤は橋本に過去のトラウマによる身体接触の制限があると知らされていなかった。その後、プロデューサーに制限の存在を知らされ、佐藤は橋本に「（この状況が続くなら）俳優を続けるべきではないのではないか」との趣旨の発言をしたという。一方、週刊文春は「（佐藤の言動が）“深刻なハラスメント”と認定された」としている。

これについてフジは「顔に触れた点を問題として捉えているものではありません」とし、「（橋本が演技の制約を必要とするに至った）経緯を認識しながら発した言葉等が、外部弁護士による調査において問題視された」とした。また同日、佐藤の所属事務所代表が公式サイトで声明を発表。「専門家からも佐藤の言動がハラスメントにあたるものでないと、確認を得ています」と改めて主張した。