スーパーマーケットで売っている食品や日用品が景品となっているクレーンゲームが人気を集めているようです。

大手パチンコチェーンのダイナムも「ダイナム大阪泉佐野店」の跡地に、スーパーマーケット型クレーンゲーム施設「クレーンマート」を6月20日にオープンしました。

「クレーンマートの開業前はパチンコホールを約21年間運営していました。建物、駐車場、屋外広告塔（看板）は居抜き・再利用することで、出店コストを抑えて出店しています」という同社の担当者に詳しい話を聞きました。

●クレーンゲーム事業参入の背景

大きく2つの理由がございます。

1つ目は、「クレーンゲーム市場の圧倒的な成長性と、新たな顧客層へのアプローチ可能性」​です。 現在、クレーンゲーム（プライズゲーム）の市場規模は3000億円を突破し、過去最高水準に達しています。

かつてのゲームセンターの枠を超え、ファミリー層や主婦層、シニア層まで幅広く楽しむ「体験型アミューズメント」として定着しており、非常に高い成長性とポテンシャルを感じたことが大きなきっかけです。

2つ目は、「当社グループが培ってきたノウハウとの高い親和性」​です。 私たちダイナムグループは、長年にわたり地域密着型のエンターテインメント事業を展開し、お客様に「日常の憩いの場」を提供してきました。

この店舗運営ノウハウや、地域社会に寄り添う姿勢は、クレーンゲーム事業にもそのまま活かせると確信しました。

特に今回は、従来のキャラクターグッズだけでなく、生活必需品（食品・日用品）を景品とする「スーパーマーケット型」という新しいコンセプト（クレーンマート）に挑戦します。

市場の成長トレンドに乗りながら、私たちが得意とする「日常に密着した楽しさ」を掛け合わせることで、地域のお客様に「買い物×娯楽」という新しい体験価値にて地域を笑顔にしたいと考え、参入を決定いたしました。

●競合との違い

ご家族づれのファミリー層や主婦層をメインターゲットとしており、店内に160台設置しているクレーン台は、すべて100円以下で遊ぶことが可能です。

また、お子様のお小遣いでも楽しめるよう10円でプレイできるミニクレーンコーナーも設けています（10円クレーンは8台ご用意）。

景品の約80％を日用品や食品、飲料等の生活必需品で揃えている点が差別化のポイントです。平均利用金額の想定は非公表ながら「獲れる楽しさ」を提供することをモットーにしていますので、少額でも十分に満足していただけると考えています。

また、経営の側面においては、ぱちんこ事業で培ってきた「数値管理能力」「接客サービス品質」があげられます。クレーン市場は経験や勘に頼った未成熟な部分が多く、ぱちんこのノウハウを応用した数値に基づく緻密な管理力には大きな優位性があると考えています。

接客品質については、クレーンもぱちんこと同様に遊技料金に対して必ず対価（景品や当たり）が約束されているわけではない、という共通点があります。

お客様にとっては「思い通りにいかない時間」もあるからこそ、私たちは「お客様の感情に寄り添うサービス」を最も大切にしており、そのノウハウが生かせると考えています。

また、閉店店舗を再利用・再生させるという部分で店舗という資産を活用できる点もメリットにあげられます。

●プレイ料金

全160台設置のうち、152台が1プレイ100円です。残りの8台が1プレイ10円でプレイ可能です。

https://x.com/cranemart_izumi/status/2071872988270698690

●景品

生鮮食品では、野菜（白菜、玉ねぎ、キャベツ）やフルーツ（パイナップル、メロン、スイカ、マンゴー）や、たまごが人気です。食品では、カレーなどのレトルト食品、カップ麺系、ドレッシング・焼き肉タレなどを取り扱っております。

飲料は、オロナミンCほか、ペットボトル飲料、エナジードリング、日用品では、クレラップ、キッチンペーパー、トイレットペーパーなどになります。

●普通のスーパーよりお得!?

こちらはお客様のプレイ状況によるかと存じますが、1回100円でプレイ可能ですので、お客様の中には、1プレイで獲得！という具合に、お得に景品を獲得される方もいらっしゃると思います。

●今後の出店予定

既に2号店の開店準備に入っており近日中には正式に発表できると思います。現在は営業許可申請中につき開店時期は未定です。

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https://www.instagram.com/p/DaEcOcJgq6Q/

クレーンマート大阪泉佐野店

https://lit.link/cranemart_izumisano[リンク]

※画像提供：株式会社ダイナム

(執筆者: 6PAC)

