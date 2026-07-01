超ときめき▽宣伝部、来春活動終了 最後のワンマンライブを予告「感謝の気持ちを込めて」【報告全文】
アイドルグループ・超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）が1日、グループのホームページ上で来春で活動を終了することを発表した。
【写真】先月は…グリーンカーペットに“ぎゅっ”となかよく並んでいたとき宣
サイトでは「いつも超ときめき▽宣伝部を応援いただき、誠にありがとうございます。超ときめき▽宣伝部は2027年の春頃をもって活動を終了することになりました。このようなご報告になってしまったこと、心よりお詫び申し上げます。活動期間については、メンバー含めチームで時間をかけて何度も何度も話し合いを重ねて参りました」と伝えられた。
その上で「デビューから12年、たくさんの応援に支えられながら活動させていただきました。心より感謝申し上げます。これから2026年夏の全国ツアー、音楽フェスへの出演、12月のときクリ、そしてまだ会場名は発表出来ませんが、2027年春頃に最後のワンマンライブを開催予定です」と予告した。
同グループは2015年6月、ときめき▽宣伝部として「土っキュン▽!!少女」でデビュー。その後、現在のグループ名となり、現在は辻野かなみ、小泉遥香、坂井仁香、吉川ひより、菅田愛貴の5人で活動し「ときめく恋と青春」をテーマに、世界中のみんなにときめきを宣伝（お届け）している。
楽曲「最上級にかわいいの！」が大バズリし「第66回輝く！日本レコード大賞」では、作詞賞を受賞。2025年4月11日に結成10周年を迎え、7月から「超ときめき▽宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 〜10th Anniversary〜」を開催した。26年5月20日にニューシングル「どりーむじゃんぼ！」発売。7月〜10月まで「超ときめき▽宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR2026」の開催を予定している。
■報告全文
いつも超ときめき▽宣伝部を応援いただき、誠にありがとうございます。
超ときめき▽宣伝部は2027年の春頃をもって活動を終了することになりました。
このようなご報告になってしまったこと、心よりお詫び申し上げます。
活動期間については、メンバー含めチームで時間をかけて何度も何度も話し合いを重ねて参りました。
デビューから12年、たくさんの応援に支えられながら活動させていただきました。
心より感謝申し上げます。これから2026年夏の全国ツアー、音楽フェスへの出演、12月のときクリ、そしてまだ会場名は発表出来ませんが、2027年春頃に最後のワンマンライブを開催予定です。
会場名の発表は今しばらくお待ちいただければと思います。ライブ以外でも、皆さんと会える機会を多く作りたいと思っております。これから行われるライブやイベント全てにおいて、皆さんと過ごせる時間を大切に、感謝の気持ちを込めて活動していきます。
最後の瞬間まで応援いただけますと幸いです。
2026年7月1日
超ときめき▽宣伝部 スタッフ一同
【写真】先月は…グリーンカーペットに“ぎゅっ”となかよく並んでいたとき宣
サイトでは「いつも超ときめき▽宣伝部を応援いただき、誠にありがとうございます。超ときめき▽宣伝部は2027年の春頃をもって活動を終了することになりました。このようなご報告になってしまったこと、心よりお詫び申し上げます。活動期間については、メンバー含めチームで時間をかけて何度も何度も話し合いを重ねて参りました」と伝えられた。
同グループは2015年6月、ときめき▽宣伝部として「土っキュン▽!!少女」でデビュー。その後、現在のグループ名となり、現在は辻野かなみ、小泉遥香、坂井仁香、吉川ひより、菅田愛貴の5人で活動し「ときめく恋と青春」をテーマに、世界中のみんなにときめきを宣伝（お届け）している。
楽曲「最上級にかわいいの！」が大バズリし「第66回輝く！日本レコード大賞」では、作詞賞を受賞。2025年4月11日に結成10周年を迎え、7月から「超ときめき▽宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 〜10th Anniversary〜」を開催した。26年5月20日にニューシングル「どりーむじゃんぼ！」発売。7月〜10月まで「超ときめき▽宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR2026」の開催を予定している。
■報告全文
いつも超ときめき▽宣伝部を応援いただき、誠にありがとうございます。
超ときめき▽宣伝部は2027年の春頃をもって活動を終了することになりました。
このようなご報告になってしまったこと、心よりお詫び申し上げます。
活動期間については、メンバー含めチームで時間をかけて何度も何度も話し合いを重ねて参りました。
デビューから12年、たくさんの応援に支えられながら活動させていただきました。
心より感謝申し上げます。これから2026年夏の全国ツアー、音楽フェスへの出演、12月のときクリ、そしてまだ会場名は発表出来ませんが、2027年春頃に最後のワンマンライブを開催予定です。
会場名の発表は今しばらくお待ちいただければと思います。ライブ以外でも、皆さんと会える機会を多く作りたいと思っております。これから行われるライブやイベント全てにおいて、皆さんと過ごせる時間を大切に、感謝の気持ちを込めて活動していきます。
最後の瞬間まで応援いただけますと幸いです。
2026年7月1日
超ときめき▽宣伝部 スタッフ一同