大阪の株式会社毎日放送は7月1日、同社の社名（商号）を9月1日付で「株式会社MBS」に変更すると発表した。【写真】「お元気そうで何よりです」反響…角さん＆西アナはじめMBSアナ集合ショット毎日放送は、MBSメディアホールディングス傘下で、主にテレビ事業を手がける。「MBSグループ創立75周年を機に、当社が目指す今後の方向性を新たな社名に反映しました」と説明する。あわせて、「株式会社MBS企画」と「株式会社放送映