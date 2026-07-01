今回は、最愛の娘に完全に見放された不倫夫のエピソードを紹介します。「二度と私に話しかけないでくれる？」「夫の不倫を、中2の娘に知られてしまいました。娘はかなりショックを受けていて、夫と目を合わせようともしません。そんなある日、夫は娘にぎこちなく話しかけていたのですが、娘は『二度と私に話しかけないでくれる？』『あんたなんかもう父親じゃない！』と夫に強い口調で言い、その後娘は夫と二度と話すことはありま