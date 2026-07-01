長野県東御市の住宅で成人女性と女児の遺体が見つかった事件で、警察は行方がわからなくなっていた父親を殺人未遂の疑いで逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、東御市新張の職業不詳・飯島啓輔容疑者（46）です。警察によりますと、飯島容疑者は1日の明け方、自宅で14歳の長男に対して刃物で切り付けるなどして殺害しようとした疑いが持たれています。捜索中の警察官が、１人で車に乗っていた容疑者を長野市内で発見し