&TEAM・MAKI、ブラックスーツでレッドカーペット登場 『トイ・ストーリー』は運動のお供
9人組グローバルボーイズグループ・＆TEAMのMAKIが6月30日、都内で行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットに登場した。
【全身ショット】クール！スタイリッシュなヘアを披露したMAKI
ブラックスーツをビシッと着こなしたMAKIは「『トイ・ストーリー』は、運動をしているときによく見させていただいています。階段のマシーンをするときも、見ながらやると、きつさを吹き飛ばすぐらいなので、運動のお供にしています」と愛をにじませた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【全身ショット】クール！スタイリッシュなヘアを披露したMAKI
ブラックスーツをビシッと着こなしたMAKIは「『トイ・ストーリー』は、運動をしているときによく見させていただいています。階段のマシーンをするときも、見ながらやると、きつさを吹き飛ばすぐらいなので、運動のお供にしています」と愛をにじませた。
ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、ジェシー（日下由美）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野勇斗）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬アリス）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。