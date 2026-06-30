田中美久、“ぷりかわ水着”まとう撮影ショットに反響「グラビアとは一味違う」「どれも可愛い」 ふんわり美ボディのぞかせ7つの着こなし披露
元HKT48のメンバーで俳優・タレントとして活躍する田中美久（24）が24日、自身のインスタグラムを更新。「ファッション誌 Ray 大特集企画を担当してます」と報告し、“ぷりかわ水着”をまとうモデルショットの数々を投稿した。
【写真】「グラビアとは一味違う」「どれも可愛い」“ぷりかわ水着”を着こなす田中美久
田中は、8月号（発売中）の大特集「2026年夏 一生分遊びたい！」の中の「田中美久とぷりかわ水着」と題した企画で、甘さたっぷりな水着をまとって登場している。
投稿では「女の子にとって参考になる企画かも 真似してみてね！男女共にどの水着が好きかなー？夏がもっと楽しみになっちゃう企画だね！是非見て下さい」と呼びかけ、ふんわりとした美ボディをのぞかせ、7パターンのスイムウェアを着こなす様子を写真と動画で紹介している。
コメント欄には「ほんと美しい！」「どれも可愛い」「グラビアとは一味違う大人可愛いみくりんもいい感じ」「おしゃれ水着も似合う！」「さすがファッション誌って感じで可愛い！」「全部ステキすぎる〜」「素晴らしい」などの声が寄せられている。
【写真】「グラビアとは一味違う」「どれも可愛い」“ぷりかわ水着”を着こなす田中美久
田中は、8月号（発売中）の大特集「2026年夏 一生分遊びたい！」の中の「田中美久とぷりかわ水着」と題した企画で、甘さたっぷりな水着をまとって登場している。
コメント欄には「ほんと美しい！」「どれも可愛い」「グラビアとは一味違う大人可愛いみくりんもいい感じ」「おしゃれ水着も似合う！」「さすがファッション誌って感じで可愛い！」「全部ステキすぎる〜」「素晴らしい」などの声が寄せられている。