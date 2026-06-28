歌手の工藤静香さんが6月26日、自身のインスタグラムを更新。手料理の動画を投稿しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 こだわり満載の手料理動画を公開 スキマスイッチ提供の新曲「魔法のスパイス」に乗せてファンへメッセージ





投稿では、自家製のお豆腐パンを紹介。レシピについては「計らなかった」としながらも、材料はお豆腐半分、ベーキングパウダー、少量の砂糖と塩、そして米粉と全粒粉を半分ずつ使用したと説明しています。生地は「手で固められない位の柔らかさ」で、フライパンにオリーブオイルをひいて焼き、仕上げに乾燥タイムをのせたとのことです。





動画ではお豆腐パンのほか、ジューシーなハンバーグがこんがりと焼き上がる様子も公開。焼き上がったパンは藍と白の花模様の皿に盛られ、黄金色の表面に乾燥タイムがあしらわれた美しい仕上がりとなっています。





また、お味噌汁についての最近の工夫も明かしており、「鍋に味噌を入れるのをやめた」と説明。お椀に直接味噌を入れることで、それぞれが好きな濃さに調整でき、味噌をあまり煮たくないという理由からこの方法にしているとのことです。さらに甘酒を加えることも勧めており、「甘さも出て最高においしい」とコメントしています。







動画には手料理の調理過程とともに、6月24日に発売されたばかりのニューアルバム『Dynamic』の全10曲の中に収録されている新曲「魔法のスパイス」が流れる演出も。同曲は工藤さん自身が「愛絵理」名義で作詞を、スキマスイッチが作曲・編曲を手がけたことでも話題を呼んでいます。







動画の中でも楽曲の歌詞にある「魔法のスパイスをかけて勇気を作ろう」「幸せになることを待たないでいよう、迎えに行こう」といった言葉が流れており、料理と音楽を結びつけたポジティブなメッセージが込められた投稿となっています。







この投稿に「身体に良くて美味しいメニューはどれも完璧」「曲がまた良いアクセントで余計に美味しそう」「静香さんのお料理はダイナミックで簡単なのに体に良く美味しそうですね〜」「お味噌汁に甘酒マネしてます 体の内側から整いそう」「ハンバーグも静香さんの魔法のスパイスで美味しく出来上がりですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】