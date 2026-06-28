料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【秒で完食】簡単なのに本格派！「お皿で作る豚こま卵とじ」」と題した動画を公開しました。包丁も火も一切使わず、電子レンジとお皿一つで完成する手軽さが魅力のレシピを紹介しています。



動画で披露されているのは、深みのある平皿を使った画期的な調理法です。まず、白ねぎをハサミで斜め薄切りにしながら直接お皿へ。続いて豚こま肉も加え、大きい部分はそのままハサミでカットします。まな板や包丁を出さないことで、洗い物を最小限に抑えるアイデアが光ります。



調味料と水を加えて軽く混ぜ合わせたら、ふんわりとラップをして電子レンジ（600W）で4分加熱。その間に卵を準備しますが、ここで「白身だけを狙って数回混ぜるだけでオーケー」と、ふんわり仕上げるためのコツも明かしています。加熱したお肉に8割ほど火が通っているのを確認し、溶き卵を回し入れます。最後はラップをせずに1分半加熱し、お好みの固さになるまで微調整すれば出来上がりです。



完成した豚こま卵とじは、とろりとした卵とお肉に味が染み込んだ本格的な仕上がり。動画の最後では「ご飯がすすむ味付けです」「うどんにも合うほっこり味」と、その汎用性の高さが紹介されています。忙しくて時間がない日の献立に、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・白ねぎ 1/4本（約25g）

・豚こま肉 50g

・めんつゆ（2倍濃縮） 大さじ1.5

・砂糖 小さじ1

・水 大さじ2

・卵 1個

・ネギの青い部分 適量



［作り方］

1. 少し深みがある平皿に、白ねぎをハサミで斜め薄切りにして入れる。

2. 豚こま肉を加え、大きいところがあれば同じハサミで切る。

3. めんつゆ、砂糖、水を加え、具材が浸るように軽く混ぜ合わせる。

4. ふんわりとラップをし、電子レンジ（600W）で4分加熱する。

5. 加熱している間に、別の器に卵を割り入れ、白身だけを狙って数回混ぜて溶き卵を作る。

6. レンジから皿を取り出し、肉に8割ほど火が通っているか確認する。（※熱いのでやけどに注意）

7. 溶き卵を回し入れる。

8. ラップをかけずに、電子レンジ（600W）で1分半加熱する。

9. 卵がお好みの火加減になるまで30秒ずつ追加加熱する。（動画では30秒追加）

10. 仕上げにネギの青い部分をのせて完成。



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