「会議での重たい空気はパワハラ？」。その対処法・ベスト1とは？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

会議の「沈黙」が職場を疲弊させる

職場では、ときに空気の重い会議が開かれます。

売上不振、クレーム対応、トラブル報告。

そうしたテーマでは、会議室の空気が一気に張り詰めます。

『気づかいの壁』という本では、次のような場面が描かれています。

組織にいれば、厳しい展開が予想される会議の進行を担当することがあります。

たとえば、継続的な売上の不振や、トラブルの報告会議などが挙げられます。

「改善策を出すように詰め寄る上司」→「十分に答えられない部下」→「しばし続く沈黙」→「ふたたび詰め寄る上司」……。

というような、「負のループ」に直面すると、挟む言葉もそのタイミングもはかれないまま、上司の追及が終わるのを祈るように待ち続けてしまいます。

――『気づかいの壁』より

この状態になると、会議は「問題解決の場」ではなく、「追及の場」になってしまいます。

会議の空気は「事前準備」で変えられる

では、どうすれば重たい空気を変えられるのでしょうか。

ポイントは、「会議のシナリオ」を用意することです。

ただ、進行担当を任されるほどのキャリアになれば、会議のアジェンダを見ただけで、追及されるテーマや人が想像できると思います。

ここで準備するのは、「会議のシナリオ」です。

私の知っている重たいテーマの会議でもスムーズに進行させる若手営業リーダーは、「会議は準備次第」と言います。

――『気づかいの壁』より

つまり、会議の空気は偶然ではありません。

進行役がどこまで設計しているかで決まるのです。

「前振り」が空気を変える

特に重要なのが、「報告の意味づけ」を変えることです。

営業報告会を例にします。

リーダーのAさんのチームが成績不振だったのに、Aさん本人が何も対策を用意できていませんでした。Aさんが上から厳しくつっこまれるのは確実でした。

そこでAさんと相談して会議の場で、

「続いてAさんの報告です。今日の報告では、Aさんの希望で、みなさんから意見をもらいたいということです」と、前振りすることにしたのです。

すると、単なる結果報告ではなく、善処するための報告に聞こえるようになります。

その結果、上からのつっこみから逃れられて、Aさんが他のリーダーから助言をもらう場に変わりました。

会議の空気が前向きに変わったのです。

――『気づかいの壁』より

同じ内容でも、「責められる報告」なのか、「改善のための相談」なのかで、場の空気は大きく変わります。

進行役の仕事は「空気を設計すること」

会議がうまい人は、単に時間管理ができる人ではありません。

参加者が建設的に話せる空気を作っています。

特に、厳しいテーマの会議ほど、「どう始めるか」が重要です。

最初の一言で、追及モードにも、改善モードにも変わってしまいます。

会議で本当に必要なのは、「誰かを追い込むこと」ではありません。

「次にどうするか」を全員で考えられる状態を作ることです。

まずは、重たい議題ほど「前振り」を意識してみること。

そして、「改善のための場です」と方向づける。

それだけで、会議の空気は驚くほど変わるのです。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。