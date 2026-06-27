6月26日、タレント・モデルの礒部希帆がInstagramを更新し、お笑いコンビ・次長課長の河本準一との交際を報告した。投稿した写真では、河本のギャグ「お前に食わせるタンメンはねぇ!」のポーズを披露し、《お付き合いさせてもらってます!》と堂々と宣言している。

今回の投稿は、6月25日に「FRIDAY」と「サンケイスポーツ」が報じた熱愛を受けたものとみられる。写真の背景には「FRIDAY」が写り込み、タンタン麺と思われる料理を食べる姿も公開されていた。

「報道によると、2人は2020年に『じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜』（テレビ東京系）で初共演し、その後2025年末に再会。仕事やプライベートの相談を重ねるなかで交際に発展したとされています。《ファンのみんなを裏切るような生き方はしてません》ともつづっており、報道後、すぐに交際を公表することで、隠すつもりのない真剣交際であることを強調しています」（芸能ジャーナリスト）

礒部は、2025年1月放送のABEMAの恋愛トーク番組『私が愛した地獄』で、“50歳の芸人”と交際していたことを明かし話題にもなっていた。

「復縁したい相手として『50歳の天使』がいると明かし、8か月間束縛されたことや、好きすぎて髪型まで同じにしたことを告白していました。交際相手の名前は伏せられていましたが、MCの紅しょうが・稲田美紀さんは礒部さんに耳打ちし、そのお相手を当てていました。河本さんは1975年4月7日生まれで、番組放送当時は50歳だったため、今回の報道を受けて『あのときに話していた相手だったのではないか』と再び注目を集めています。ただし、礒部さんはこの芸人について、おかっぱヘアで音楽をやっていると話しており、別の芸人だという意見もあります」（同前）

Xでは、《お幸せに》といった祝福の声のほか、《他の選択肢がいくらでもあったのではないか》など、17歳の年の差交際についての複雑な反応なども上がっている。

「『サンケイスポーツ』によると、礒部さんの所属事務所は『交際は事実です』とコメントしており、交際を認めています。河本さんは2025年6月、パニック障害とうつ病を公表し、2026年4月には離婚が明らかとなりました。離婚は2025年春ごろだったと、後に報じられています。さまざまなできごとを経た末の、新たな交際ということもあり、今後も2人の動向に注目が集まりそうです」（同前）

交際を隠さず公表した磯部。今後、テレビやイベントなどでツーショット共演が実現するのかも、気になるところだ。