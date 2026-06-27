まさかの悲劇…ウルグアイに激震！ 大黒柱MFが左ひざを押さえ、担架でピッチを後に。スペインに先制許す痛恨の場面【W杯】
ワールドカップでウルグアイ代表に大きなアクシデントが発生した。
ウルグアイは現地６月26日、北中米W杯のグループステージ（H組）最終節でスペイン代表とメキシコのエスタディオ・グアダラハラで対戦している。
アンカーで先発した大黒柱のMFマヌエル・ウガルテに悲劇が訪れた。41分、中盤でボールを奪い合う場面で相手選手と接触して転倒。その流れからスペインに先制点を許した。
ウガルテはプレーが止まった後も左ひざ付近を押さえて苦悶の表情を浮かべ、なかなか立ち上がることができない。メディカルスタッフによる治療を受けたもののプレー続行は不可能となり、45分に担架で運ばれて無念の負傷交代となった。
ボール奪取能力に優れ、攻守のつなぎ役としても欠かせない25歳は、ウルグアイの中盤を支える重要な存在。決勝トーナメント進出を懸けた大一番で、チームは攻守の要を失う痛恨の事態に見舞われた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ウガルテの転倒直後…ウルグアイの失点シーン
ウルグアイは現地６月26日、北中米W杯のグループステージ（H組）最終節でスペイン代表とメキシコのエスタディオ・グアダラハラで対戦している。
アンカーで先発した大黒柱のMFマヌエル・ウガルテに悲劇が訪れた。41分、中盤でボールを奪い合う場面で相手選手と接触して転倒。その流れからスペインに先制点を許した。
ウガルテはプレーが止まった後も左ひざ付近を押さえて苦悶の表情を浮かべ、なかなか立ち上がることができない。メディカルスタッフによる治療を受けたもののプレー続行は不可能となり、45分に担架で運ばれて無念の負傷交代となった。
ボール奪取能力に優れ、攻守のつなぎ役としても欠かせない25歳は、ウルグアイの中盤を支える重要な存在。決勝トーナメント進出を懸けた大一番で、チームは攻守の要を失う痛恨の事態に見舞われた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ウガルテの転倒直後…ウルグアイの失点シーン