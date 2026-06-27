タレントの所ジョージ（71）が26日に放送されたテレビ東京「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（後7・25）に出演。愛妻家として知られる所が、長年連れ添う妻への一途な思いを明かし、スタジオを感動と笑いに包んだ。

「今すぐ帰省しませんか?」の企画で、男性が石川県金沢の実家にアポなしで弾丸帰省。わずか30分の滞在時間の中で、母親へ入籍のサプライズ報告を行う様子が紹介された。報告後には婚姻届を無事に提出した様子も流れた。

このVTR後にスタジオで祝福の拍手が起こると、お笑いコンビ「Take2」の東MAXこと東貴博が「所さんと前に話してた時に“奥さんが俺のこと、どうやったら好きって言ってくれるかな?”って悩んでる時があった」と暴露した。

これに対し、所は「あぁ、そうそう」と思い出して「言わないからね。俺からは（好きって）言うけど、カミさんからは言わないんで“俺が死ぬ時に好きって一回言ってくれ”って」とお願いしていることを告白した。

これには出演者たちが感動し、東も「すごくない?何十年も連れ添ってて」と感銘を受けた様子。所は「うちは言いたいことは110言いますね」とし「お互いが好きなこと分かってるんで…以上です」と、最後は照れ隠しのように話を締めくくろうとした。

しかし、同じくMCの同局アナウンサーの冨田有紀から「LOVEってことですか?」と改めて確認されると、所は「そうだよ。当たり前でしょ」と即答して大笑いし、出演者たちの笑いを誘った。