◇W杯北中米大会1次リーグI組 セネガル5―0イラク（2026年6月26日 トロント）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第3戦は26日（日本時間27日）に行われ、同組3位セネガル（FIFAランク19位）が最下位イラク（同60位）に5―0と大勝。今大会初勝利を飾り、勝ち点3（得失点差＋2）で3位を死守。決勝トーナメント進出の可能性を残し他組の結果を待つことになった。

I組はフランス、ノルウェーがともに連勝し決勝トーナメント進出決定。セネガルは連敗を喫したが3位通過の可能性を残し、この第3戦では勝利が最低条件。得失点差を考え大量得点も必要な状況となった。

試合は開始4分、セットプレーから先制。右CKからDFセック（マッカビ・ハイファ）が相手と競り合いながら頭で合わせると、目の前にいたMFディアラ（サンダーランド）に当たってゴールイン。幸先よくリードを奪った。

そして同13分、FWマネ（アルナスル）が高い位置からのプレスでボールを奪って抜け出そうとすると相手に後ろからつかまれファウルを誘う。ここでVAR判定により主審がオンフィールドレビューで確認し、決定機阻止だったとして相手DFレビン（ポート）にレッドカードを提示。序盤で数的有利となる展開となった。

なかなか追加点が奪えない時間が続くも後半11分に待望の2点目。MFのL・カマラ（モナコ）が相手ゴール前でボールを奪ってドリブル突破。左から中央へクロスを入れると、最後はFWのI・サール（クリスタルパレス）が押し込み2―0。さらに同14分、途中投入されたばかりのFWのP・ゲイ（ビリャレアル）が左サイドからカットンしながら左足一閃。目の覚めるような一撃を豪快に決め3点目。

さらに同26分にもP・ゲイがこの日2点目となる追加点を決めるなど大勝。同組3位を死守して勝ち点3（得失点差＋2）でA組3位の韓国（―1）、C組3位のスコットランド（―3）を上回り勝ち点3グループでは最上位となった。

今大会から3位でも勝ち点上位の8チームが決勝トーナメント進出可能に。勝ち点が並んだ場合は得失点差、次に総得点で順位が決まる。すでにF組スウェーデン、E組エクアドル、B組ボスニア・ヘルツェゴビナの突破が確定。

残る5つの椅子を巡る争いは勝ち点4のD組パラグアイが突破濃厚。セネガルはG、H、J、K、L組の結果しだいということになった。