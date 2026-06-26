2000年代にグラビアアイドルとして一世を風靡（ふうび）した小阪由佳が6月10日に「ラストDVD」と銘打った新作「再会」（ラインコミュニケーションズ）をリリースした。実業家に転身していたが、昨年、不惑を迎えたタイミングでモデルとして電撃復帰。27日に41歳の誕生日を迎える小阪が、よろず～ニュースの取材に対して思いを語った。



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新作DVDは18年ぶりのIV（イメージ・ビデオ）復帰作。黒レース地の衣装を身にまとった小阪がジャケット表紙を飾り、「大人の女性」を意識したヴィジュアルになっている。数種類の衣装などに加え、ガーターベルトやコルセットを着用したランジェリー姿にも挑戦。小阪は「紫のコルセットが最高におしゃれで自分の魅力を引き出してくれました！」と振り返った。本人が出演する新作発売イベントは7月4日正午から都内の「ソフマップAKIBAアミューズメント館」8階で開催される。



小阪は「自分がDVDを最後に出す日が来るなんて夢にも思っていませんでしたが、何が起こるか分からないのが人生だなと、改めて再認識させてくれた作品です。この認識を持って41歳も新しい何かに期待して、いろんなことに挑戦したいと思います！」と誕生日を前に決意を語った。



小阪は2004年に19歳で「ミスマガジン」グランプリを受賞して芸能界入り。バラエティー番組、ドラマ、映画などに出演したが、09年に芸能界から距離を置き、翌年に約20キロ増量した姿でメディアに登場して衝撃を残した。15年に千葉県で保育園を立ち上げて保育事業に参入。現在は2つの芸能事務所で社長を務める。昨年11月に写真集「裸洗」でグラビア復帰し、同時発売の自伝「六本木洗脳」と共に話題になった。



（よろず～ニュース編集部）