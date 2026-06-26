「ブラボー」の次は「マンマミーア」偉業達成の長友佑都、再び強烈ワード！闘莉王は笑顔でツッコミ「言ってる場合じゃないです！」【W杯】
森保ジャパンは現地６月25日、北中米ワールドカップのF組最終節で、スウェーデンと対戦。56分に前田大然が先制点を奪うも、62分にアンソニー・エランガに同点弾を浴び、１−１で引き分けた。この結果、勝点５でF組２位フィニッシュ。決勝トーナメント１回戦ではC組１位のブラジルと相まみえる。
その時がやって来たのは、75分だった。長友佑都が中村敬斗と代わってピッチイン。39歳の鉄人が、W杯５大会連続出場の偉業を成し遂げた。
試合後のインタビュー。明治大同期の林陵平氏からマイクを向けられた長友は「マンマミーア！」を連発。元インテルの名手が、イタリア語で興奮を伝えた。４年前の「ブラボー！」に続き、強烈なパワーワードを炸裂させた。
これを受け、スタジオ解説の田中マルクス闘莉王氏は、笑顔でツッコミ。「佑都、マンマミーア言ってる場合じゃないです！最後結構バテてましたよ」と言い放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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その時がやって来たのは、75分だった。長友佑都が中村敬斗と代わってピッチイン。39歳の鉄人が、W杯５大会連続出場の偉業を成し遂げた。
これを受け、スタジオ解説の田中マルクス闘莉王氏は、笑顔でツッコミ。「佑都、マンマミーア言ってる場合じゃないです！最後結構バテてましたよ」と言い放った。
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