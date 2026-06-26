YouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「【おばと姪の関係】第12子ねねと長女すずの娘りりのマイブーム紹介」と題した動画を公開した。動画では、第12子のねねちゃんと長女の娘であるりりちゃん、そして第11子のととちゃんが登場し、それぞれのマイブームやお気に入りのアイテムを披露している。



動画の序盤、りりちゃんがお気に入りのシールを敷き詰めたシール帳を紹介。その中で「ねねから盗んだやつ」と衝撃的な発言が飛び出し、画面外からHISAKOさんが「ちょっと待って！今なんて言った？」と思わずツッコミを入れる一幕も。実際はねねちゃんが忘れていったものを譲り受けただけで、「落とし物いただいたみたいな感じやな」と事なきを得た。その後はりりちゃんがお小遣いで買ったという、水が入った珍しい「ウォーターシール」などを自慢げに見せている。



続いてねねちゃんが、誕生日プレゼントでもらったというミニーちゃんの電話のおもちゃを紹介。HISAKOさんが家の中に隠していたものを、宝探しのように見つけ出したという微笑ましいエピソードが語られた。また、ダイヤル式のような昭和感漂うデザインに対し、HISAKOさんが「令和になってさぁ、この形の電話のおもちゃ売ってんねんな」と感心する場面も。



動画の終盤には第11子のととちゃんが登場し、大好きなクロミちゃんのぬいぐるみやマスコットを紹介。マスコットについて「これぐらいのぬいぐるみはもうつけたらダメって言われて」と、学校の鞄につけていくと先生に没収されてしまうという小学生ならではの悩みを明かした。おばと姪というユニークな関係性ながらも、同年代の友達や姉妹のように無邪気に遊ぶ子どもたちの素顔が垣間見える動画となっている。



リンクをコピーする