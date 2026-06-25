¥Ç¥Ë¡¼¥º¡¢½¾¶È°÷Ì¾¾è¤ë¿ÍÊª¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤á¤°¤ê¡Ö¤´Êó¹ð¡×¡¡¹Êó¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¡¦³ÎÇ§Ãæ¡×
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Ç¥Ë¡¼¥º¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡Ö¤´Êó¹ð¡×¤¬SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢È¯¿®ÆâÍÆ¤Î¿¿µ¶¤ò´Þ¤á¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Î¹Êó¤Ï2026Ç¯6·î25Æü¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¡¦³ÎÇ§Ãæ¤À¤È¤·¡¢¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö»ö¼Â³ÎÇ§¤È¤´¿®Íê°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬6·î16Æü¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡ÖSNS¾å¤ÇÅö¼Ò½¾¶È°÷¤òÌ¾¾è¤ëÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤È¤¤¤¦È¯É½¤À¡£
¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò´Þ¤àSNS¾å¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤äÅ¹ÊÞ¤Î±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Æüº¢¤«¤é¸·³Ê¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿©ÉÊ±ÒÀ¸´ÉÍý¤ÈÁ´½¾¶È°÷¤Ø¤Î¶µ°é¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËü¤¬°ì¤Ë¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¿®¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¾Ý¤ò¶Ë¤á¤Æ½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤½¤ÎÈ¯¿®ÆâÍÆ¤Î¿¿µ¶¤ò´Þ¤á¡¢¡ÖÁ´ÍÆ²òÌÀ¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÄ´ºº¤ò»êµÞ¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Öº£¸å¤â¡¢³§ÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢»ö¼Â³ÎÇ§¤È¤´¿®Íê°Ý»ý¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆâÍÆ¤¬6·î²¼½Ü¤ËSNS¾å¤Ç³È»¶¤·¡¢¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ç¥Ë¡¼¥º¤µ¤óÂçÊÑ¡×¡Ö¤³¤ì¶ÈÌ³Ë¸³²¤È¤«¤ÇÂç¤´¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï25Æü¡¢º£²ó¤ÎÊó¹ð¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ä¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅê¹Æ¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¹Êó¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹Êó¤ÏÆ±Æü¡¢¡Ö¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿·ï¡¢¸½ºß»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¡¦³ÎÇ§Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÄÊÌ»ö°Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£