【ピザハット】Mサイズピザが2枚2000円！テイクアウト限定の「スポーツ観戦セット」がお得《7月16日まで》

ピザハットは、2026年7月16日までの期間限定で「スポーツ観戦セット」を販売中です（一部店舗を除く）。

手に汗握る熱戦が次々と繰り広げられる今年の夏のスポーツ観戦シーズン、観戦のお供にぴったりのピザがお得に楽しめるセットが登場しました。

テイクアウトなら、Mサイズのピザが2枚で2000円に。人気の4種類を一度に楽しめる「ピザハット・ベスト4」に、「ピザハット・マルゲリータ」「芳醇ベーコンマッシュルーム」「じゃがマヨコーン」の3種から好みの1枚を組み合わせて楽しめます。

またデリバリーでは、3000円以上の注文で1000円オフになるお得な「スポーツ観戦クーポン」を用意しています。

・【テイクアウト限定】対象ピザが2枚で60％オフの2000円に

1枚目は「ピザハット・ベスト4」、2枚目は「じゃがマヨコーン」「芳醇ベーコンマッシュルーム」「ピザハット・マルゲリータ」3種類から1枚を選べます。

対象はテイクアウトのみ、Mサイズ限定です。生地は選択できますが、一部生地は別途料金が発生します。ハーフ＆ハーフは不可です。

「スポーツ観戦セット」について、詳しくはピザハット公式サイトの特設ページで確認できます。

・【デリバリー限定】3000円以上の注文で1000円オフになるクーポン無料配布

デリバリーでの3000円以上の注文で1000円オフになる「スポーツ観戦クーポン」が配布中。6月30日まで利用できます。

クーポン番号は【Q345485】です。

一部店舗はテイクアウト専門店のため配達をしていません。デリバリーの注文限定で使用できます。他のクーポンとの併用は不可、取得および利用には会員登録が必要です。一部店舗では対応していない場合があります。

「スポーツ観戦クーポン」について、詳しくはピザハット公式サイトの特設ページで確認可能です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部