女優の川島海荷が、２３日深夜放送の日本テレビ系トークバラエティー番組「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」（火曜・午後１１時５９分）に出演。過去に付き合った男性からの“デートＤＶ”を明かした。

この日のテーマは、恋人から受ける身体的暴力だけでなく、どなる、不機嫌になるなどの精神的暴力、支払いを強要する経済的暴力などを含む「デートＤＶ」。

ＭＣの上田晋也から経験したことがあるかと問われると、「ふだんはおだやかなんですけど、酒癖が悪い人と付き合ったことがあって、お酒を飲むとキツい言い方になるんですよ」と川島。

「その時に、周りの人とけんかするとかはありつつ、私と付き合ってる期間でどんどん酒量が増えてきちゃって、最終的に彼が仕事に大遅刻したんですよ。それも酒量が増えたのは私のせいだからって。遅刻したのは私のせいだって言われて、自己肯定感がめちゃくちゃ下がった」と明かした。

上田が「ひどい話だね」となぐさめると、「今思えばっていうのはありますね。でも、その時は気づいてない」と川島。「かわいそうだなって思えちゃって…私が守らなきゃみたいな」と当時の思いを語った。