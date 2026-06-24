YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が、「『嘘でしょ...なんだここは...！』日本に着いてすぐに渋谷に連れて行ったら大興奮した！ #FREERIDE #外国人 #おもてなし」と題した動画を公開した。初来日のアメリカ人夫婦が、本場の寿司や渋谷の熱気に圧倒され、日本文化を大満喫する姿が収められている。



空港で出会った外国人旅行者に声をかけ、無料で観光案内と送迎を行う企画「FREE RIDE」。今回Jukiaが声をかけたのは、アメリカ・ユタ州から初来日したキャノンとアビーの夫婦。なんとアビーの兄は、1年前に同チャンネルの企画に出演しており、「ホントすごい偶然だね！」と奇跡的な巡り合わせから動画はスタートする。



最初に訪れたのは渋谷。スクランブル交差点で「1000人から3000人が渡ってるんだよ」と教えられると、二人は「マジで！？」と驚愕の表情を浮かべる。穴場のカフェに移動し、交差点を上から見下ろすと「本当にクレイジーだね！」とさらに興奮。初めて飲むメロンソーダも「おいしい！」とすっかり気に入った様子を見せた。



続いて向かったのは寿司店。アメリカ風のロール寿司に馴染みがある二人は、シンプルな日本の寿司に興味津々。中トロやホタテ、穴子などを口に運ぶたび「とっても美味しいよ！」「これ好きだよ！」と笑顔を弾けさせた。食事中は「いただきます」「ごちそうさま」という言葉の意味や、お辞儀の作法などの日本文化も学び、充実したひとときを過ごしている。



動画の終盤、二人は「今日は楽しい一日をありがとう！」と感謝の言葉を述べ、Jukiaも「本当に会えて良かったよ！」と笑顔で応えた。奇跡的な出会いから始まり、日本の街並みや食文化に触れて、夫婦にとって大満足の東京観光となったようだ。



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