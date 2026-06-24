のんが『FNS歌謡祭』初出演！ヒグチアイ作詞作曲の自叙伝的な楽曲「荒野に立つ」を披露
のんが、7月1日にフジテレビで放送される音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』に出演する。
■新ドラマ『Tokyo middle 30』では仲里依紗、深川麻衣とともにメインキャストを担当
デビュー20周年、そしてのんとしては10周年を迎える2026年に大型アニバーサリープロジェクト『のん10≧20（のんテントゥエンティ）』を始動させることを発表したのん。
2017年にテレビコマーシャルでアカペラを披露したことをきっかけにアーティストとしても活動を開始。10月18日から、のんのゆかりの地をめぐる全国ライブツアー『のん自由 (10) ツアー 2026』がスタートする他、7月22日に放送開始となるのフジテレビ系ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜22時～）では仲里依紗、深川麻衣とともにメインキャストを務めるなど、ジャンルの垣根を越え幅広く活躍中。
そんなのんが『FNS歌謡祭』初出演で、2023年に発売された楽曲「荒野に立つ」を披露する。
「荒野に立つ」は、シンガーソングライターのヒグチアイが作詞作曲を担当した、のんの自叙伝的な楽曲。のんの力強い歌声とメッセージが『FNS歌謡祭』に響き渡る。
また既報のとおりドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌を担うふみのも『FNS歌謡祭』初登場。ドラマ主題歌をどこよりも早く届ける。
■番組情報
フジテレビ系『2026 FNS歌謡祭 夏』
07/01（水）18:30～21:54
司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
【出演アーティスト】
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
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ダイヤモンド☆ユカイ
宝塚歌劇団 花組
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■関連リンク
『2026 FNS歌謡祭 夏』番組サイト
https://www.fujitv.co.jp/FNS/s