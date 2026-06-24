のんが『FNS歌謡祭』初出演！ヒグチアイ作詞作曲の自叙伝的な楽曲「荒野に立つ」を披露

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のんが、7月1日にフジテレビで放送される音楽の祭典『2026 FNS歌謡祭 夏』に出演する。

■新ドラマ『Tokyo middle 30』では仲里依紗、深川麻衣とともにメインキャストを担当

デビュー20周年、そしてのんとしては10周年を迎える2026年に大型アニバーサリープロジェクト『のん10≧20（のんテントゥエンティ）』を始動させることを発表したのん。

2017年にテレビコマーシャルでアカペラを披露したことをきっかけにアーティストとしても活動を開始。10月18日から、のんのゆかりの地をめぐる全国ライブツアー『のん自由 (10) ツアー 2026』がスタートする他、7月22日に放送開始となるのフジテレビ系ドラマ『Tokyo middle 30』（毎週水曜22時～）では仲里依紗、深川麻衣とともにメインキャストを務めるなど、ジャンルの垣根を越え幅広く活躍中。

そんなのんが『FNS歌謡祭』初出演で、2023年に発売された楽曲「荒野に立つ」を披露する。

「荒野に立つ」は、シンガーソングライターのヒグチアイが作詞作曲を担当した、のんの自叙伝的な楽曲。のんの力強い歌声とメッセージが『FNS歌謡祭』に響き渡る。

また既報のとおりドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌を担うふみのも『FNS歌謡祭』初登場。ドラマ主題歌をどこよりも早く届ける。

■番組情報

フジテレビ系『2026 FNS歌謡祭 夏』

07/01（水）18:30～21:54

司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）

【出演アーティスト】

アイナ・ジ・エンド

あいみょん

ILLIT

映画ちいかわ

Aぇ! group

ELAIZA

カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）

Kis-My-Ft2

CUTIE STREET

郷ひろみ

THE RAMPAGE

JI BLUE

島袋寛子

Juice=Juice

SUPER EIGHT

SUPER BEAVER

ダイヤモンド☆ユカイ

宝塚歌劇団 花組

DISH//

TWS

TREASURE

Number_i

NiziU

NEWS

のん

HANA

BE:FIRST

日向坂46

ふぉ～ゆ～

FRUITS ZIPPER

ME:I

M!LK

モナキ

緑黄色社会

礼真琴

他

（五十音順）

■関連リンク

『2026 FNS歌謡祭 夏』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/FNS/s