ゴスペラーズが本日6月24日、ニューEP『UNIVER5OUL』をリリースした。これにともなって同日20:00より、EP収録新曲「UNItVERSE」のミュージックビデオがオフィシャルYouTubeチャンネルにプレミア公開されることに加え、本作の振り付けをSnow Manの岩本照が担当したことが明らかとなった。

このコラボレーションは、2025年リリースのSnow Manのアルバム『音故知新』収録曲「約束は君と」にて、ゴスペラーズの北山陽一、酒井雄二、村上てつやが楽曲提供したことをきっかけに実現したもの。

岩本照 (Snow Man)

「UNItVERSE」は“VERSE＝対話”によって“UNIT＝ひとつになる”をテーマに制作された楽曲だ。ジャンルや世代を越えた今回の共演は、EP『UNIVER5OUL』のコンセプト“Borderless”を体現すると同時に、楽曲の世界観を象徴するもの。そのミュージックビデオでは、開放感あふれるロケーションの中で、5人のヴォーカルリレーと軽快なダンスパフォーマンスを展開。サビを中心に披露されるダンスシーンにもご注目を。

ゴスペラーズは2026年8月から12月にかけて、全国35公演を巡るライブツアー＜ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”＞を開催する。

■EP『UNIVER5OUL』

2026年6月24日(水)リリース

CD購入リンク：https://kmu.lnk.to/UNIVER5OUL

配信リンク：https://kmu.lnk.to/UNIVER5OUL_DG 【初回生産限定盤[CD + Blu-ray]】

KSCL-3659~3660 / 3,520円(税抜3,200円)

※デジパック仕様

◯特典Blu-ray 収録内容

・スーパーライブ「ゴスペラーズ」(NHK BS2)

・ゴスペラーズ坂ツアー2006~2007 “セルゲイ”(2007.6.7)ダイジェスト

Let it go / Prisoner of love / The Ruler / SAYONARA 【通常盤[CD]】

KSCL-3661 / 2,420円(税抜2,200円) ▼収録曲 ※5曲収録 ※初回盤 / 通常盤共通

1.The Gospellers Theme

作詞・作曲：村上てつや 編曲：SWING-O

2.UNItVERSE

作詩：安岡 優 作曲：YUUKI SANO 編曲：野口大志

3.Lessons

作詞・作曲：酒井雄二 編曲：平田祥一郎

4.Memória ゴスペラーズ & 小野リサ

作詞：村上てつや 作曲：村上てつや、北山陽一 編曲：岩瀬立飛

5.アカペラ音頭

作詞・作曲・編曲：北山陽一、酒井雄二、村上てつや

Character Voice：豊永利行、小野大輔、山寺宏一、佐藤拓也、古川 慎、斉藤壮馬、熊谷海麗、ふじたまみ、岡村明香 ●対象店舗 / 特典内容

・楽天ブックス：コンパクトミラー

・セブンネットショッピング：アクリルコースター

・Sony Music Shop：クリアカード

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・ゴスペラーズ応援店：B3ポスター

■全国ツアー＜ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”＞

08月20日(木) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 大ホール

08月22日(土) 山梨・YCC県民文化ホール(山梨県立県民文化ホール)大ホール

08月23日(日) 神奈川・茅ヶ崎市民文化会館 大ホール

08月29日(土) 和歌山・和歌山県民文化会館 大ホール

08月30日(日) 大阪・東京建物Brillia HALL 箕面 大ホール

09月05日(土) 北海道・北ガス市民ホール(北見市民会館) 大ホール

09月07日(月) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

09月12日(土) 兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

09月13日(日) 京都・ロームシアター京都 メインホール

09月18日(金) 秋田・湯沢文化会館 大ホール

09月19日(土) 岩手・奥州市文化会館(Zホール)大ホール

09月21日(月/祝) 山形・やまぎん県民ホール 大ホール

09月23日(水/祝) 新潟・新潟県民会館 大ホール

10月24日(土) 千葉・千葉県文化会館 大ホール

10月25日(日) 東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN(立川ステージガーデン)

10月31日(土) 長崎・ベネックス長崎ブリックホール 大ホール

11月01日(日) 大分・iichiko総合文化センター グランシアタ

11月03日(火/祝) 愛知・瀧上工業雁宿ホール(半田市福祉文化会館) 大ホール

11月07日(土) 富山・新川文化ホール(ミラージュホール) 大ホール

11月08日(日) 長野・ホクト文化ホール(長野県県民文化会館) 大ホール

11月12日(木) 静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

11月13日(金) 東京・東京国際フォーラム ホールA

11月15日(日) 宮城・仙台サンプラザホール

11月20日(金) 愛媛・松山市民会館 大ホール

11月21日(土) 高知・新来島高知重工ホール(高知県立県民文化ホール) オレンジホール

11月23日(月/祝) 大阪・グランキューブ大阪 メインホール

11月28日(土) 広島・広島文化学園HBGホール

11月29日(日) 島根・出雲市民会館

12月03日(木) 岐阜・長良川国際会議場 メインホール

12月05日(土) 三重・イスのサンケイホール鈴鹿(鈴鹿市民会館)

12月12日(土) 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

12月13日(日) 大阪・グランキューブ大阪 メインホール

12月19日(土) 佐賀・鳥栖市民文化会館 大ホール

12月20日(日) 福岡・福岡サンパレス

12月26日(土) 東京・東京国際フォーラム ホールA

▼チケット

全席指定 9,000円(税込)

◯一般発売日

・8〜9月公演：7月5日(日)

・10月公演(※11/3愛知公演まで)：8月23日(日)

・11月公演：9月6日(日)

・12月公演：10月4日(日)