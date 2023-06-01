米津玄師、最新曲「烏」が初登場1位 ソロアーティストによるストリーミング初登場1位は今年度初【オリコンランキング】
米津玄師が「2026 NHKサッカーテーマ」として書き下ろした最新曲「烏」（からす）が、最新の6月29日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で初登場1位を獲得した。
【動画】“笑顔”が話題 米津玄師「烏」ミュージックビデオ
初登場作品の「ストリーミング」1位獲得は、今年3月16日付での嵐「Five」以来3ヶ月ぶり。ソロアーティストでは、2025年9月29日付での自身の「IRIS OUT」以来で、9ヶ月ぶり、今年度初【※】となった。本作は同日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」でも1位に初登場し、デジタル2冠を獲得している。
36位には、M!LKのメンバー・曽野舜太と山中柔太朗によるユニット曲「真・運命（曽野舜太&山中柔太朗）」（マジ・デスティニー）が初登場。
60位には、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEのガールグループ3組によるコラボ曲「ICONIC BY MISTAKE」が初登場した。
なおオリコンでは、25日午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する。（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）
【※】今年度（2026年度）は2025年12月22日付よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日）＞
【動画】“笑顔”が話題 米津玄師「烏」ミュージックビデオ
初登場作品の「ストリーミング」1位獲得は、今年3月16日付での嵐「Five」以来3ヶ月ぶり。ソロアーティストでは、2025年9月29日付での自身の「IRIS OUT」以来で、9ヶ月ぶり、今年度初【※】となった。本作は同日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」でも1位に初登場し、デジタル2冠を獲得している。
60位には、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEのガールグループ3組によるコラボ曲「ICONIC BY MISTAKE」が初登場した。
なおオリコンでは、25日午前4時に「オリコン上半期ランキング 2026」の「作品別売上数部門」全10部門を発表する。（実質集計期間：2025年12月8日〜2026年6月7日）
【※】今年度（2026年度）は2025年12月22日付よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日）＞