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ME:IのTSUZUMIが23日、都内で開催された『モアナと伝説の海』スペシャルイベントに登壇。実写映画『モアナと伝説の海』主人公・モアナの日本版声優に決定した。

ディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が実写映画化。7月31日に劇場公開を迎える。主人公は、愛する家族と島を救うため、大海原へと繰り出していく“海に選ばれた”少女モアナ。どんなに悩んでも、心の声を信じて前へと進む彼女の冒険を、スケールアップした美しい映像で描き出す──。

日本公開まで残り１カ月に迫る中、本日、『モアナと伝説の海』スペシャルイベントが開催され、＜超＞実写版を彩る日本版声優がお披露目。モアナ役にTSUZUMI（ME:I）、マウイ役に尾上松也が決定した。さらに、TSUZUMIがモアナ役として初めて、生歌唱を披露した。

スクリーンに発表映像が映し出され、ガールズグループME:IのTSUZUMIが、＜超＞実写版モアナの日本版声優に決定したことが発表された。お披露目となったTSUZUMIのモアナ役決定を受け、会場でイベントを見守った観客の中には、大粒の涙を見せる人も。

幼い頃からモアナを愛してやまない“生粋のモアナファン”だったTSUZUMI。厳しいオーディション中にも、圧倒的な歌唱力と演技力を見せた彼女が、見事モアナ役を勝ち取った。ME:Iデビューに向けたオーディション中も、本格的なダンス未経験にも拘らず、努力を重ねてデビューをつかみ取ったことで知られるTSUZUMI。ファンからは天真爛漫で太陽のような存在として愛され、メンバーからも自分の意見をしっかりと伝えられる人柄が高く評価されている。そんな彼女が演じるモアナは、将来、島のリーダーとなる運命を背負いながら、その重圧や葛藤に向き合い、期待に応えようと努力を重ねる少女。迷いや不安を抱えながらも、自分の心の声を信じて前へ進み続けるその姿は、まさに、夢に向かって挑戦を続けてきたTSUZUMIそのものともいえる。

映像では、運命的な巡り合わせでディズニー・ヒロインという大看板を背負うこととなった彼女が、プレッシャーや重圧の中、大好きな「モアナ」に少しでも近づくため、ひたむきにボイストレーニングや演技の練習を重ねる等身大の姿が映し出された。アメリカのディズニー本社からも「素晴らしい歌唱で、非常に力強く、美しいパフォーマンスを発揮してくれている」と絶賛のコメントが届いており、起用の決め手となった。作品への深いリスペクトと、血の滲むような努力の様子は、来場した多くの観客の心を動かし、会場全体が感動の涙に包まれた。

ブルーのバックライトに照らされたシルエットの中からTSUZUMIがステージに登場。劇中歌「どこまでも 〜How Far I'll Go〜」を初めて生歌唱した。緊張の面持ちでマイクを握ったTSUZUMIだったが、ひとたび歌い始めると、その小柄な身体からは想像もつかないほどの圧倒的な声量と美しい歌声を会場に響かせた。未知の海へ飛び出していくモアナの強い意志と情熱を見事に体現した、力強くも美しい「奇跡の歌声」。これまでの懸念やプレッシャーを自らの実力で完全に跳ね除けるような堂々たるパフォーマンスに、歌唱後は割れんばかりの拍手が贈られた。

圧倒的なパフォーマンスへの興奮冷めやらぬ中、トークセッションへ。今回の抜擢についてTSUZUMIは「最終オーディションと聞いて会場に向かったのですが、その際にサプライズで発表していただいたんです。演じるにあたってのプレッシャーもすごくありましたが、ディズニー作品の中で『モアナと伝説の海』が一番好きだったので、今はとにかく嬉しいです」と喜びを見せた。また、「アニメーション版の『モアナと伝説の海２』で、ME:Iがエンドソングに決定したことを知った時、本当に嬉しかったのですが、私が活動休止中だったこともあって参加することができなかったので、嬉しい気持ちと悔しい気持ちで、もう感情がぐちゃぐちゃになってしまって…。その時の悔しさや、”絶対私もモアナと一緒にお仕事をしたい”っていう気持ちが今回オーディションに参加する背中を押してくれました。こうしてモアナ役を演じることができて、本当に嬉しいですし幸せです！」とモアナ役に対する特別な想いを明かした。

自身が演じるキャラクターとの共通点について問われると、TSUZUMIは「モアナは島や家族を救うために広い海へ冒険に出かけますが、その中にはたくさんの不安や葛藤があったと思います。実は私も、同じような気持ちを抱いたことがありました。私が今ここにいるのはME:Iのオーディションを受けたことがきっかけなのですが、当時はやはり不安やプレッシャーもあり、“自分にできるのかな？”と自信をなくしてしまうこともたくさんありました。そういった葛藤を抱えながらも進んでいくところが、モアナと重なる部分かなと思います。また、モアナの強さは“決して諦めずに進んでいくところ”だと思っています。私自身も、何か目標があったら諦めずに最後までやり遂げる性格なので、そこはすごく共通している部分だと思います」と自身とモアナを重ね合わせた。