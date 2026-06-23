ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』の公開を前に、「トイ・ストーリー」に関連した新コレクション「TOY STORY 5」と「TOY STORY FASHION」がディズニーストアに登場。

ほかにも「つながる」をテーマにした企画や、一部店舗にて「トイ・ストーリー」をテーマにした特別装飾などが実施されます☆

ディズニーストア ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』コレクション・企画まとめ

ディズニーストアにて、2026年7月3日より劇場公開となる、ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー５』にフォーカスした企画を実施。

「トイ・ストーリー」に関連した新コレクションとして「TOY STORY 5」と「TOY STORY FASHION」が発売されるほか、「エイリアン」をモチーフにした遊べるぬいぐるみキーチェーンが発売されます。

ほかにも「つながる」をテーマにしたワクワク企画として、「ディズニーストア あいこじゃんけん」に、「トイ・ストーリー」デザインのランダムカードが登場。

渋谷公園通り店と一部店舗にて「トイ・ストーリー」をテーマにした特別装飾が実施されるほか、配送ボックスが期間限定デザイン仕様になるなど、様々な企画が盛りだくさんです☆

ディズニー＆ピクサー・アニメーション映画『トイ・ストーリー５』コレクション「TOY STORY 5」

発売日：2026年6月30日（火）

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア

※発売日の店舗でのご購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります

ディズニーストアから、7月3日より公開される『トイ・ストーリー５』に関連した新コレクション「TOY STORY 5」が登場。

個性豊かなおもちゃたちを主役に、作品の世界観を楽しめるグッズが展開されます。

ぬいぐるみは「ジェシー」や「フォーキー」と「カレン・ビバリー」のセットがラインナップ。

また「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」のほか「リリーパッド」や「スマーティー・パンツ」などの新キャラクターたちが揃うフィギュアセットやピンバッジといった、コレクション心をくすぐグッズが登場します。

さらに「リリーパッド」をデザインしたトートバッグや、「ジェシー」の帽子をモチーフにしたバックパック、ウォーターボトルなどのキッズ用グッズも展開。

「ジェシー」と「ブルズアイ」をデザインしたトートバッグ、「ジェシー」をイメージした牛柄がポイントのバッグチャームなども揃い、お気に入りのグッズをファッションに取り入れて映画を楽しむのもおすすめです。

トイ・ストーリー5 フィギュアセット TOY STORY 5

価格：4,500円 (税込)

サイズ：パッケージ 約高さ27.7×幅27.5×奥行き10cm

・ウッディ 約高さ10cm

・フォーキー 約高さ4.8cm

・リリーパッド 約高さ6.7cm

・バズ･ライトイヤー 約高さ7cm

・ブルズアイ 約高さ8.8cm

・ジェシー 約高さ9.2cm

・アトラス&スナッピー&スマーティー･パンツ 約高さ7cm

ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』から、フィギュアセットが登場。

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」のお馴染みキャラクターに、「リリーパッド」と「テック・トリオ」の新たなキャラクターを合わせた、フィギュア7体が2段パッケージに収められています。

「ジェシー」や「フォーキー」といったおもちゃたちの表情やポーズはもちろん、電子機器の新キャラクターもボタンなどが細部まで再現されたフィギュアです。

トイ・ストーリー5 ドール・フィギュア セット Bonnie Dool Set TOY STORY 5

価格：8,800円 (税込)

サイズ：パッケージ 約高さ32×幅41.2×奥行き11.8cm

・ボニー 約高さ23×幅9×奥行き6cm

・レックス 約高さ4.7×幅3.3×奥行き7cm

・カレン･ビヴァリー 約高さ4.1×幅2.5×奥行き1.7cm

・フォーキー 約高さ3.5×幅2.2×奥行き1.7cm

・バズ･ライトイヤー 約高さ4×幅2.7×奥行き1.8cm

・ジェシー 約高さ4.5×幅2×奥行き2cm

・ドーリー 約高さ4×幅2.3×奥行き1.8cm

・トリクシー 約高さ3×幅6.2×奥行き3.3cm

・ブルズアイ 約高さ4.7×幅2×奥行き5cm

成長した「ボニー」のドールや、小さなおもちゃたちのフィギュア、自転車やウェディングケーキなどの小物類がパッケージに収められたドールセット。

「ボニー」が作った式場に華やかなウェディング姿の「フォーキー」と「カレン･ビヴァリー」を入れて、作中シーンを再現することもできます。

「ボニー」のドールは手足が動くほか、星柄のブルゾンを着せてスタイルチェンジしてもキュートです。

【キッズ用】リリーパッド トートバッグ TOY STORY 5

価格：4,000円 (税込)

サイズ：約高さ29×幅30×奥行き7cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約24cm

電子タブレットの新キャラクター「リリーパッド」を大胆にデザインしたトートバッグ。

バッグの本体もハンドル部分も、キャラクターボディのようにパキッと鮮やかな緑色になっています。

クリアポケットは中にしまったものが外から見える仕様になっており、外側から見ると「リリーパッド」の画面部分になっているのもポイントです。

ジェシー バッグチャーム ポーチタイプ TOY STORY 5

価格：2,000円 (税込)

サイズ：全長 約14.5cm

ポーチ 約縦11×横11.2×厚み4.5cm

『トイ・ストーリー５』のキーキャラクターともいえるカウガール「ジェシー」のコスチュームをイメージしてつくられた、ポーチとして使えるバッグチャーム。

「ジェシー」が着ているシャツの柄をプリントした面には保安官バッジのモチーフが配置されています。

反対の面にパンツの牛柄、作品名ロゴがあしらわれたチャームです。

トイ・ストーリー5 シークレットピンバッジ TOY STORY 5

価格：2,200円 (税込)

パッケージサイズ：約高さ11×幅5.7×奥行き2.6cm

「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」といったお馴染みキャラクターをはじめ、個性的な新しいキャラクターもラインナップされるシークレットピンバッジ。

チャットを思わせる吹き出しデザインがポイントです。

「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」「ジェシー」「ブルズアイ」「フォーキー」「カレン・ビヴァリー」「リリーパッド」「スマーティー・パンツ」全8種類のうちいずれか2個が小箱の中に入っています。

ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー５』

劇場公開：2026年7月3日（金）

『トイ・ストーリー』日本公開から30年―時が流れても、変わらないもの…その答えが、ここに。

少女「ボニー」の成長を見守るカウガール人形「ジェシー」

しかし、タブレット「リリーパッド」の登場で日常は一変します。

“遊びの時間”が奪われ、「ボニー」の笑顔が失われていくことに危機を感じた「ジェシー」は「ウッディ」「バズ・ライトイヤー」と共に、彼女の心を取り戻そうと立ち上がります。

時が流れても、おもちゃにできること――冒険の果てにたどり着く答えとは？

TOY STORY FASHION

ラインナップ・価格：

・半袖シャツ 5,900円(税込)

・ハット 3,900円(税込)

・ショルダーバッグ 5,900円(税込)

・エコバッグ ポーチ入り 3,500円(税込)

・トーキングアクションフィギュア 各5,500円(税込) ※トーキングアクションフィギュアは、ディズニーストア全店舗、ディズニー公式オンラインストアで販売中です

販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、仙台東映プラザ店、渋谷公園通り店、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店、京都四条河原町店、ルクア大阪店、あべのキューズモール店、ディズニー公式オンラインストア

「トイ・ストーリー」のキャラクターたちをデザインした新コレクション「TOY STORY FASHION」が登場。

にぎやかでポップなデザインで、キャラクターたちの魅力を詰め込んだファッションアイテムが揃います。

ラインナップは、たくさんのキャラクターをデザインした総柄の半袖シャツや、フロントの作品ロゴとアップリケがポイントのパーカーに加え、「エイリアン」モチーフのショルダーバッグ、ピクサー・ボールのチャーム付きハットなど、コーディネートのアクセントになるアイテムを豊富に展開。

さらに「ハム」のお腹に収納できるエコバッグや、胴体に伸縮するパーツを使用した「スリンキー・ドッグ」のバッグチャームなど、おもちゃの特徴を表現した遊び心あふれるグッズも登場します。

エイリアンをモチーフにした遊べるぬいぐるみキーチェーンが登場

価格：各2,600円(税込)

クレーンゲーム風の遊べるぬいぐるみキーチェーンが登場。

「ウッディ」をはじめ「Mr.インクレディブル」「カナシミ」「ミゲル」など、ディズニー＆ピクサー作品に登場するさまざまなキャラクターのコスチュームを身につけた「エイリアン」のユニークな姿に注目です。

キーチェーンは、ぬいぐるみ部分を引っ張るとぶるぶると振動しながらアームに引き寄せられる楽しい仕掛けになっています。

リトル・グリーン・メン／エイリアン ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ムーブ CRANEGAME ALIEN

サイズ：全長 約18.5cm

キャラクター 約高さ10×幅9.5×奥行き4.5cm

チェーン 約長さ12cm

「トイ・ストーリー」から、「エイリアン」の遊べるぬいぐるみキーチェーン「CRANEGAME ALIEN」が登場。

ピザ・プラネットの店内にあるクレーンゲーム、スペースクレーンモチーフの台紙にセットされた「エイリアン」のキーチェーンです。

リトル・グリーン・メン／エイリアン ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ムーブ ウッディコスチュームエイリアン CRANEGAME ALIEN

サイズ：全長 約20.5cm

キャラクター 約高さ10.5×幅9.5×奥行き4.5cm

チェーン 約長さ12cm

「トイ・ストーリー」シリーズに登場する「ウッディ」に変身した、ウッディコスチュームエイリアンのデザイン。

アームの上がピクサー・ボールデザインになっているのもポイントです。

リトル・グリーン・メン／エイリアン ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ムーブ Mr.インクレディブルコスチュームエイリアン CRANEGAME ALIEN

サイズ：全長 約20cm

キャラクター 約高さ10×幅9.5×奥行き4.5cm

チェーン 約長さ12cm

「Mr.インクレディブル」に変身した、Mr.インクレディブルコスチュームエイリアンのデザイン。

キーチェーンは、キャラクターのぬいぐるみ部分を手で下に引っ張ると、ぶるぶる振動しながらアームに引き寄せられていく仕掛けになっています。

リトル・グリーン・メン／エイリアン ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ムーブ カナシミコスチュームエイリアン CRANEGAME ALIEN

サイズ：全長 約22cm

キャラクター 約高さ11×幅9.5×奥行き4.5cm

チェーン 約長さ12cm

『インサイド・ヘッド』に登場する「カナシミ」に変身した、カナシミコスチュームエイリアン。

クスっと笑顔になれるユニークなグッズなので、プレゼントにもおすすめです。

リトル・グリーン・メン／エイリアン ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン ムーブ ミゲルコスチュームエイリアン CRANEGAME ALIEN

サイズ：全長 約18.5cm

キャラクター 約高さ10.5×幅9×奥行き4.5cm

チェーン 約長さ12cm

『リメンバー・ミー』に登場する「ミゲル」に変身した、ミゲルコスチュームエイリアン。

真っ赤なフードから飛び出すようにデザインされた大きな耳も印象的です。

「つながる」をテーマにしたワクワク企画が盛りだくさん

『トイ・ストーリー５』の公開を前に、「つながる」をテーマにしたワクワク企画を実施。

ディズニーストア店舗やディズニー公式オンラインストアにて「トイ・ストーリー」を盛り上げる特別な企画が多数展開されます。

あいこじゃんけんに「トイ・ストーリー」デザインのランダムカードが登場！オリジナルステッカーもプレゼント

あいこじゃんけん ランダムカード登場日：ディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストア：2026年6月30日（火）〜8月16日（日）オリジナルステッカープレゼント日：ディズニーストア店舗：1)7月3日（金）、4日（土）／2)7月10日（金）、11日（土）／3)7月17日（金）、18日（土）ディズニー公式オンラインストア：2026年6月30日（火）〜8月31日（月）

ディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアで実施中の「ディズニーストア あいこじゃんけん」に、「トイ・ストーリー」デザインのランダムカードが登場。

また、ディズニーストア店舗では、あいこじゃんけんに参加された方にオリジナルステッカーがプレゼントされます。

店内のオリジナルアート作成にも参加できるほか、ディズニー公式オンラインストアでは、サイト内に隠されたキャラクターを見つけてキーワードを完成させた方にオリジナルステッカーをプレゼント。

オリジナルステッカーをディズニーストアクラブアプリで読み込むと、ARでキャラクターが登場します。

※ディズニーストア店舗は各日なくなり次第終了、ディズニー公式オンラインストアは期間中なくなり次第終了となります

渋谷公園通り店と一部店舗は「トイ・ストーリー」をテーマにした特別装飾を実施

渋谷公園通り店 装飾イメージ

実施店舗・期間：

・渋谷公園通り店：2026年6月23日（火）〜7月23日（木）

・ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、名古屋ゲートタワーモール店、梅田HEP FIVE店：2026年6月30日（火）〜7月23日（木）

渋谷公園通り店と一部店舗にて、期間限定で特別な装飾を展開。

「トイ・ストーリー」のキャラクターたちが彩る、にぎやかな装飾に注目です。

渋谷公園通り店では、『トイ・ストーリー５』に登場するキャラクターたちをデザインした華やかな外観装飾に加え、店内3階にもシリーズ過去作品を楽しめる空間が用意されます。

期間限定デザインの配送ボックスが登場

ディズニー公式オンラインストアにてグッズを購入された方に、期間限定で、スペシャルデザインの配送ボックスでグッズをお届け。

「トイ・ストーリー」のキャラクターたちが登場するおもちゃ箱のようなワクワクする世界観をそのままにカラフルなモチーフを取り入れたデザインです。

さらに、ボックスを開けるとキャラクターをデザインしたガーランドが現れる特別仕様。

ガーランドは切り離してステッカーとしても楽しめます。

実施期間：2026年6月30日（火）注文分〜なくなり次第終了

※配送ボックスのサイズは指定できません

※東京ディズニーリゾート商品、ディズニー公式ライセンス企業 直送品、D-Made（ディーメイド）の一部商品、宅急便コンパクト配送などは、配送ボックスが異なります

「トイ・ストーリー」に関連した新コレクションや、「つながる」をテーマにした様々な企画が盛りだくさん。

ディズニーストアにて実施されるディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』コレクションやイベントをまとめて紹介しました☆

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