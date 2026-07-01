【もうすぐ】先行セール vs 本番はどっちで買うべき？Amazonプライムデーを徹底解説
Amazon最大のビッグセール「プライムデー」の開催が、2026年もいよいよ近づいてきました！しかし、ここで多くの人が悩むのが「先行セールと本番、どっちで買うのがお得なの？」という疑問です。「本番まで待った方が安くなるかも…」と躊躇しているうちに、お目当てのものが売り切れてしまったらがっかりですよね。

今回は、2026年プライムデーの正確なスケジュールとともに、「先行セール」と「本番」の決定的な違い、そしてどちらで何を買うべきかの「仕分けリスト」をご紹介します。

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1. 2026年プライムデーの基本スケジュール


まずは、今年の正確な日程を頭に入れておきましょう。今年は以下のスケジュールで合計7日間の開催となります。

先行セール：7月7日（火）0:00〜7月9日（木）23:59
プライムデー本番：7月10日（金）0:00〜7月13日（月）23:59



2. 「先行セール」と「本番」の決定的な違い


「先行セールの方が高いのでは？」と不安に思う必要はありません。結論から言うと、セールの価格自体はどちらも同じです。

Amazon公式ページでも、値段は同じだと明記されています。
プライムデー先行セール期間中に表示されるセール価格は、プライムデーセール期間中も維持されます。


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それでは、何が違うのでしょうか？最大の違いは「在庫数」と「対象商品の数」です。



先行セールでは全体の約7割の商品が登場するとされており、人気商品の多くは先行セール開始の7日からフライングで登場します。ただし、これらは「在庫がなくなり次第終了」。つまり、「10日の本番まで待ってから買おう」と思っていると、先行セールの段階で売り切れてしまい、本番では手に入らないリスクがあります。

一方で、本番の10日になると、先行セールには出なかった残りの商品（全体の約3割）がフルラインナップで登場します。

3. 【結論】どっちで買うべき？おすすめ商品の仕分けリスト


損をせず、確実に欲しいものを手に入れるための「買い方仕分けリスト」を作成しました。あなたの狙っている商品はどちらに該当するかチェックしてください。

7月7日（火）「先行セール」で即買いすべき商品


「数量限定のもの」「毎回大人気で売り切れるガジェット」「先行から登場する目玉商品」は、7日になった瞬間に迷わずポチるのが鉄則です。

Apple製品は売切れ必至


対象：iPhone Air / AirPods Pro 3 / Apple Watch SE 3など

これらは7月7日の先行セールから登場するとAmazonプライムデーのページですでに発表されています。Appleの新型モデルは毎回凄まじい争奪戦になるので、「10日の本番になってから…」と考えていると確実に売り切れます。見つけたらその場でカートに入れましょう！

7日から登場予定のApple製品


Apple(アップル)

Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

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Apple(アップル)

Apple Pencil Pro

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Apple(アップル)

Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー

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Apple(アップル)

Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



数量限定の「Amazon Beauty Collection Box」


毎年大人気のコスメ詰め合わせボックス。今年は4種類・合計5,000個限定で7月7日から発売されます。こちらも毎年人気なので、気になる人はお見逃しなく。どの商品がいいか事前にチェックしておくのがおすすめです！

→ Amazon Beauty Collection Boxはこちら

Amazonコスメ

【Amazon.co.jp限定】お気に入りを探せ 厳選ブランド集結 ミッドナイトブルーBOX

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazonコスメ

【Amazon.co.jp限定】新しい出会いが待つ 注目ブランド集結 スカイブルーBOX

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Amazonコスメ

【Amazon.co.jp限定】今話題の成分が集結 韓国ブランド グロウイエローBOX

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Amazonコスメ

【Amazon.co.jp限定】ワクワクが止まらない 注目韓国ブランド集結 ルージュレッドBOX

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新型 Fire TV Stickなど、定番のAmazonデバイス




→ Amazonデバイスのセール価格を事前公開中

今回は新型Fire TV Stickが最大46%オフになるなど、すでに破格の割引率が公表されています。これらも先行セールから登場するため、早めに確保して配送を早める（混雑を避ける）のが賢い選択です。

Amazon

【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー

6,980円 → 3,780円（7/7からSALEに）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon Fire TVストアにアクセス

Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

7,980円 → 4,780円（7/7からSALEに）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon Fire TVストアにアクセス

Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

9,980円 → 5,980円（7/7からSALEに）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazon Kindleストアにアクセス

Amazon Kindle Paperwhite (16GB) 7インチディスプレイ、色調調節ライト、12週間持続バッテリー、広告なし、ブラック

27,980円 → 18,980円（7/7からSALEに）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


→ Kindle電子書籍リーダーのプライムデー対象商品はこちら

7月10日（金）の「本番」を待って狙いたい商品


「本番からしか安くならないもの」や「比較検討して選びたいもの」は、10日になるまで待ちましょう。例えば日用品などは、本番が始まってから商品が出そろい、割引率を見比べて購入するのがおすすめです。

iPhone 15 / iPhone 16e などのApple製品


同じApple製品でも、この定番2機種は7月10日の本番から特別価格になる予定。7日の時点では安くなっていない（またはセール対象外）可能性が高いため、慌てず10日0時の瞬間に狙いを定めましょう。

10日から登場予定のApple製品


Apple(アップル)

iPhone 15 256GB ピンク

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Apple(アップル)

iPhone 16e 256GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック

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本番開始後にチェックしたい日用品


NONIO(ノニオ)

【Amazon.co.jp限定】NONIO(ノニオ) プラス ホワイトニング [医薬部外品] ハミガキ 130g×2個+フロス付き 歯磨き粉 高濃度フッ素 (1450ppm配合) 口臭

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アタック

アタックZERO アタック液体史上 最高の清潔力。無菌レベルの消臭力 詰め替え 2100ｇ

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スコッティ

トイレット ダブル 3倍長持ち 75m 12ロール スコッティフラワーパック

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DHC

DHC マルチビタミン 徳用90日分【栄養機能食品(ビタミンB1・ビタミンC・ビタミンE)】

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クリニカ

【Amazon.co.jp限定】クリニカ アドバンテージ 歯ブラシ 4列 超コンパクト ふつう 6本(※色は選べません) +フロス付き まとめ買い 極薄ヘッド

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4. 勝負は7月7日から始まっている！事前準備リスト


プライムデーの恩恵を最大限に受け、かつ人気商品の争奪戦に負けないために、今すぐやっておくべき「3つの事前準備」をまとめました。


【必須】ポイントアップキャンペーン&大抽選会へのエントリー


イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。家電商品はさらにポイントアップでお得に。



「買うかどうかまだ迷っている」という段階でも、エントリーしておいて損はありません。ボタンを1クリックするだけなので、今すぐ済ませておきましょう！

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【前提】Amazonプライム会員の登録（無料体験も対象）




プライムデーは、その名の通り「Amazonプライム会員」のための特別なセールです。まだ会員になっていない方は、事前に登録を済ませておきましょう。初めての方なら「30日間の無料体験期間」を利用でき、無料体験中のユーザーでも本番・先行セールの両方にバッチリ参加可能です。

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→ 学生対象「Prime Student」の6か月無料体験はこちら


【争奪戦対策】狙っている商品は「ほしい物リスト」へ


今回ご紹介した新型Apple製品や限定Beauty Boxなど、絶対にほしいものはあらかじめ「ほしい物リスト」に追加しておきましょう。セールが開始されたり、タイムセールの対象になった瞬間にAmazonアプリからプッシュ通知が届く設定にしておけば、タッチの差での売り切れを防ぐことができます。

7月7日（火）0:00の先行セール開始に向けて、まずは特設ページからエントリーと事前のリスト作りを始めてみてくださいね。

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※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります