【もうすぐ】先行セール vs 本番はどっちで買うべき？Amazonプライムデーを徹底解説
Amazon最大のビッグセール「プライムデー」の開催が、2026年もいよいよ近づいてきました！しかし、ここで多くの人が悩むのが「先行セールと本番、どっちで買うのがお得なの？」という疑問です。「本番まで待った方が安くなるかも…」と躊躇しているうちに、お目当てのものが売り切れてしまったらがっかりですよね。
今回は、2026年プライムデーの正確なスケジュールとともに、「先行セール」と「本番」の決定的な違い、そしてどちらで何を買うべきかの「仕分けリスト」をご紹介します。
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まずは、今年の正確な日程を頭に入れておきましょう。今年は以下のスケジュールで合計7日間の開催となります。
先行セール：7月7日（火）0:00〜7月9日（木）23:59
プライムデー本番：7月10日（金）0:00〜7月13日（月）23:59
「先行セールの方が高いのでは？」と不安に思う必要はありません。結論から言うと、セールの価格自体はどちらも同じです。
Amazon公式ページでも、値段は同じだと明記されています。
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それでは、何が違うのでしょうか？最大の違いは「在庫数」と「対象商品の数」です。
先行セールでは全体の約7割の商品が登場するとされており、人気商品の多くは先行セール開始の7日からフライングで登場します。ただし、これらは「在庫がなくなり次第終了」。つまり、「10日の本番まで待ってから買おう」と思っていると、先行セールの段階で売り切れてしまい、本番では手に入らないリスクがあります。
一方で、本番の10日になると、先行セールには出なかった残りの商品（全体の約3割）がフルラインナップで登場します。
損をせず、確実に欲しいものを手に入れるための「買い方仕分けリスト」を作成しました。あなたの狙っている商品はどちらに該当するかチェックしてください。
「数量限定のもの」「毎回大人気で売り切れるガジェット」「先行から登場する目玉商品」は、7日になった瞬間に迷わずポチるのが鉄則です。
対象：iPhone Air / AirPods Pro 3 / Apple Watch SE 3など
これらは7月7日の先行セールから登場するとAmazonプライムデーのページですでに発表されています。Appleの新型モデルは毎回凄まじい争奪戦になるので、「10日の本番になってから…」と考えていると確実に売り切れます。見つけたらその場でカートに入れましょう！
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今回は新型Fire TV Stickが最大46%オフになるなど、すでに破格の割引率が公表されています。これらも先行セールから登場するため、早めに確保して配送を早める（混雑を避ける）のが賢い選択です。
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「本番からしか安くならないもの」や「比較検討して選びたいもの」は、10日になるまで待ちましょう。例えば日用品などは、本番が始まってから商品が出そろい、割引率を見比べて購入するのがおすすめです。
同じApple製品でも、この定番2機種は7月10日の本番から特別価格になる予定。7日の時点では安くなっていない（またはセール対象外）可能性が高いため、慌てず10日0時の瞬間に狙いを定めましょう。
プライムデーの恩恵を最大限に受け、かつ人気商品の争奪戦に負けないために、今すぐやっておくべき「3つの事前準備」をまとめました。
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プライムデーは、その名の通り「Amazonプライム会員」のための特別なセールです。まだ会員になっていない方は、事前に登録を済ませておきましょう。初めての方なら「30日間の無料体験期間」を利用でき、無料体験中のユーザーでも本番・先行セールの両方にバッチリ参加可能です。
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今回ご紹介した新型Apple製品や限定Beauty Boxなど、絶対にほしいものはあらかじめ「ほしい物リスト」に追加しておきましょう。セールが開始されたり、タイムセールの対象になった瞬間にAmazonアプリからプッシュ通知が届く設定にしておけば、タッチの差での売り切れを防ぐことができます。
7月7日（火）0:00の先行セール開始に向けて、まずは特設ページからエントリーと事前のリスト作りを始めてみてくださいね。
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今回は、2026年プライムデーの正確なスケジュールとともに、「先行セール」と「本番」の決定的な違い、そしてどちらで何を買うべきかの「仕分けリスト」をご紹介します。
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1. 2026年プライムデーの基本スケジュール
まずは、今年の正確な日程を頭に入れておきましょう。今年は以下のスケジュールで合計7日間の開催となります。
先行セール：7月7日（火）0:00〜7月9日（木）23:59
プライムデー本番：7月10日（金）0:00〜7月13日（月）23:59
2. 「先行セール」と「本番」の決定的な違い
「先行セールの方が高いのでは？」と不安に思う必要はありません。結論から言うと、セールの価格自体はどちらも同じです。
Amazon公式ページでも、値段は同じだと明記されています。
プライムデー先行セール期間中に表示されるセール価格は、プライムデーセール期間中も維持されます。
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それでは、何が違うのでしょうか？最大の違いは「在庫数」と「対象商品の数」です。
先行セールでは全体の約7割の商品が登場するとされており、人気商品の多くは先行セール開始の7日からフライングで登場します。ただし、これらは「在庫がなくなり次第終了」。つまり、「10日の本番まで待ってから買おう」と思っていると、先行セールの段階で売り切れてしまい、本番では手に入らないリスクがあります。
一方で、本番の10日になると、先行セールには出なかった残りの商品（全体の約3割）がフルラインナップで登場します。
3. 【結論】どっちで買うべき？おすすめ商品の仕分けリスト
損をせず、確実に欲しいものを手に入れるための「買い方仕分けリスト」を作成しました。あなたの狙っている商品はどちらに該当するかチェックしてください。
7月7日（火）「先行セール」で即買いすべき商品
「数量限定のもの」「毎回大人気で売り切れるガジェット」「先行から登場する目玉商品」は、7日になった瞬間に迷わずポチるのが鉄則です。
Apple製品は売切れ必至
対象：iPhone Air / AirPods Pro 3 / Apple Watch SE 3など
これらは7月7日の先行セールから登場するとAmazonプライムデーのページですでに発表されています。Appleの新型モデルは毎回凄まじい争奪戦になるので、「10日の本番になってから…」と考えていると確実に売り切れます。見つけたらその場でカートに入れましょう！
7日から登場予定のApple製品
数量限定の「Amazon Beauty Collection Box」
毎年大人気のコスメ詰め合わせボックス。今年は4種類・合計5,000個限定で7月7日から発売されます。こちらも毎年人気なので、気になる人はお見逃しなく。どの商品がいいか事前にチェックしておくのがおすすめです！
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新型 Fire TV Stickなど、定番のAmazonデバイス
→ Amazonデバイスのセール価格を事前公開中
今回は新型Fire TV Stickが最大46%オフになるなど、すでに破格の割引率が公表されています。これらも先行セールから登場するため、早めに確保して配送を早める（混雑を避ける）のが賢い選択です。
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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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7月10日（金）の「本番」を待って狙いたい商品
「本番からしか安くならないもの」や「比較検討して選びたいもの」は、10日になるまで待ちましょう。例えば日用品などは、本番が始まってから商品が出そろい、割引率を見比べて購入するのがおすすめです。
iPhone 15 / iPhone 16e などのApple製品
同じApple製品でも、この定番2機種は7月10日の本番から特別価格になる予定。7日の時点では安くなっていない（またはセール対象外）可能性が高いため、慌てず10日0時の瞬間に狙いを定めましょう。
10日から登場予定のApple製品
本番開始後にチェックしたい日用品
4. 勝負は7月7日から始まっている！事前準備リスト
プライムデーの恩恵を最大限に受け、かつ人気商品の争奪戦に負けないために、今すぐやっておくべき「3つの事前準備」をまとめました。
【必須】ポイントアップキャンペーン&大抽選会へのエントリー
イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ。家電商品はさらにポイントアップでお得に。
「買うかどうかまだ迷っている」という段階でも、エントリーしておいて損はありません。ボタンを1クリックするだけなので、今すぐ済ませておきましょう！
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【前提】Amazonプライム会員の登録（無料体験も対象）
プライムデーは、その名の通り「Amazonプライム会員」のための特別なセールです。まだ会員になっていない方は、事前に登録を済ませておきましょう。初めての方なら「30日間の無料体験期間」を利用でき、無料体験中のユーザーでも本番・先行セールの両方にバッチリ参加可能です。
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【争奪戦対策】狙っている商品は「ほしい物リスト」へ
今回ご紹介した新型Apple製品や限定Beauty Boxなど、絶対にほしいものはあらかじめ「ほしい物リスト」に追加しておきましょう。セールが開始されたり、タイムセールの対象になった瞬間にAmazonアプリからプッシュ通知が届く設定にしておけば、タッチの差での売り切れを防ぐことができます。
7月7日（火）0:00の先行セール開始に向けて、まずは特設ページからエントリーと事前のリスト作りを始めてみてくださいね。
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※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
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