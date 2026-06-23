本拠地・アストロズ戦

【MLB】Bジェイズ ー アストロズ（日本時間23日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は22日（日本時間23日）、本拠地のアストロズ戦に「5番・三塁」で先発出場し、2回の第1打席で2試合連発となる17号を放った。日本選手1年目の本塁打数では2003年の松井秀喜（ヤンキース）を超えて歴代4位となった。

0-0の2回だった。好投手ブラウンに対し、フルカウントからの6球目、高めに浮いたシンカーを振り抜いた。打球速度101.9マイル（約164キロ）、飛距離388フィート（約11118.3メートル）、角度23度の一発を左翼席に叩き込んだ。

20日（同21日）のカブス戦では「5番・三塁」で先発出場し、同点の8回に6試合ぶりとなる勝ち越し16号3ランを放っていた。21日（同22日）が雨天延期となり、1日を挟んでの2試合連発となった。2試合連続アーチは13日（同14日）のブルージェイズ戦以来となった。

試合前まで6月は61打数17安打の打率.279、4本塁打、12打点と好成績を残している。また、試合前時点で75試合に出場し、打率.229、16本塁打、45打点、OPS.753をマークしている。

本塁打と打点はチームトップ。巨人から移籍1年目でブルージェイズ打線を引っ張っている。（Full-Count編集部）