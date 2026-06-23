シーザーサラダってどんな味？「それはシーザーサラダ味です」店員の回答に驚愕した話

「ちょっと待ってて」とわざわざ確認しに行ってくれた店員から、全く説明になっていない言葉が返ってきたら唖然とするに違いない。

投稿を寄せた東京都の女性（70代〜／専業主婦）は、かつて巣鴨にあるレストランを訪れた際、サラダについて店員に質問したら拍子抜けするようなことを言われた。（文：法田ひまり）

「はあ？なんじゃそりゃあと皆でズッコケました」

「その頃流行り出したシーザーサラダドレッシングがメニューにあって、どんな味かわからないので、注文を、取りに来た店員に、どんな味かな？と聞いた」

すると、店員は「ちょっと待ってて」と言い残して戻ってきたが、すました顔でこう言い放った。

「それはシーザーサラダ味です」

わざわざ確認しに行ったにもかかわらず、同語反復の返事だ。

「はあ？なんじゃそりゃあと皆でズッコケました」

流行りだしたばかりでスタッフも上手く説明できなかったのだろうか、せめてチーズやニンニクの風味がするといった無難な説明くらいは用意しておいてほしかったところだ。

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