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かつて世界を席巻した日本企業がある。NTT（日本電信電話）だ。実業家のマイキー佐野氏が自身のYouTubeチャンネルで、その知られざる実力と歴史的背景を丁寧に掘り下げている。



バブル期の日本は、まさに経済的な頂点にいた。世界の株式市場における時価総額ランキングで上位を日本企業が独占し、なかでもNTTは絶対的な頂点に君臨していた。



しかし、佐野氏が特に強調するのは株価の話ではない。NTTが持っていた技術力の圧倒的な水準だ。光ファイバーの母材を均一な品質で大量生産することに成功し、光通信インフラの普及コストを劇的に引き下げた。さらに、太平洋横断海底ケーブルを完成させ、大陸間通信の実用化を推し進めた。今日の世界的なインターネット網の礎を築いたのは、このNTTの研究開発にほかならないと佐野氏は語る。



モバイル通信の分野でも、NTTは世界に先駆けていた。移動する端末に合わせて基地局を切り替えるセルラー方式を実用化したのもNTTであり、現在の通信規格へと連なる標準モデルを生み出した。スマートフォンで当たり前のように使える音声通話やデータ通信の快適さは、こうした技術的土台の上に成り立っている。



これほどの技術力と市場支配力を誇った日本企業を、アメリカは静観するはずがなかった。佐野氏は日米間の摩擦がいかに激化したかを解説し、その構図が現代の国際関係とも重なることを指摘する。半導体分野での圧力や、大学機関が導入を試みた日本製機器がキャンセルに追い込まれた事例など、技術覇権をめぐる攻防はすさまじいものがあった。



佐野氏はNTTが世界に与えたインパクトを、現代の半導体大手にたとえて語る。株価と技術と市場を同時に動かしたその存在感は、一企業の話というより、時代そのものの話だった。覇権はその後、別の産業へと移っていく。では今、次の転換点をどう読み解くのか。佐野氏の視点はそこに向かっている。