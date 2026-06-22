ボリューム感たまらん…大谷翔平も目撃の“レギンス始球式”で話題のチョン・ジョンソ、伝説再び

女優チョン・ジョンソが、のんびりとした外出を楽しんだ。

去る6月20日、チョン・ジョンソは自身のインスタグラムを更新。

【写真】大谷も見たチョン・ジョンソの伝説の始球式

キャプションには何も綴らず、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、チョン・ジョンソが気楽な姿で外出を楽しむ様子を捉えたものである。自然な笑顔で歩く彼女が印象的だ。

写真のなかのチョン・ジョンソは、黒いインナーの上に薄い白色の長袖トップスを重ね着して、黒色のレギンスを合わせた。健康的な美しさが際立つルックとなっている。

（写真＝チョン・ジョンソInstagram）

投稿を目にしたファンからは、「ゴージャス」「はあ本当に可愛い」「スタイルやばい」といった反応が寄せられていた。

なお、チョン・ジョンソは2024年3月、ソウルで開催された「MLBワールドツアー・ソウルシリーズ2024」のエキシビションゲーム、ロサンゼルス・ドジャース対キウム・ヒーローズ戦で始球式を務め、日本でも注目を集めた。

◇チョン・ジョンソ プロフィール

1994年7月5日生まれ。幼いころからカナダと韓国を行き来し、カナダで中学校を卒業し高校の途中で韓国に帰国した。演技のスクールに通いながら、事務所を見つけた。事務所との契約から3日後に『バーニング 劇場版』の主演に抜擢され、華々しいデビューを飾る。その後、Netflix映画『ザ・コール』でヨンスク役を演じ、新人らしくない演技力で話題となり、Netflix『ペーパー・ハウス・コリア：統一通貨を奪え』でトーキョー役を演じて、知名度を上げた。