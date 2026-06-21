「日本、狂気的な強さだ」韓国メディアが受けた“衝撃”　ライバル国が「非常に厄介な相手」として警戒【W杯】

日本の強さをライバル国が警戒していると韓国メディアが報じた(C)Getty Images

サッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグF組の第2戦でチュニジア代表を相手に4−0と勝利した。

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日本は開始4分に鎌田大地の先制ゴールが決まると、31分には上田綺世が相手DFの股を抜く豪快なミドルシュートで2点目を入れた。

後半に入っても日本の勢いは止まらない。68分にはMF伊東純也がダメ押し弾、83分には再び上田がヘッドで4点目を入れた。

アジアのライバルである韓国も、そんな日本の強さに衝撃を受けたようだ。サッカー専門誌『FourFourTwo』の韓国版は「日本、狂気的な強さだ」と報じると、「クボ、ミトマ、エンドウの負傷にもビクともしない」と、ケガで主力を欠く中でも、森保ジャパンのチーム力は健在だったことを伝えた。

日本はこのまま2位で決勝トーナメント進出となった場合は、1回戦の相手はブラジルになる可能性があるが、韓国メディア『STARNEWS』は「当初は、日本のW杯挑戦は一筋縄ではいかないという見方が強かった。 32強でブラジルと対戦するなら、勝利を掴むのは極めて困難だという冷ややかな視線もあった」と指摘。