この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「おみゃーの栃木食べ歩き」が

「【栃木/さくら市グルメ】1日限定3食！コスパ最強！おすすめ飲食店の2,200円→1,000円「鉄火重」が神レベル！【おりょうり 里のあかり】」を公開した。



動画では、おみゃーがさくら市にある飲食店「おりょうり 里のあかり」を訪問し、

平日先着3食限定で提供される1000円の「鉄火重」の圧倒的なコストパフォーマンスと味わいをレビューしている。



おみゃーは、開店前から並び、通常2200円の「鉄火重」を限定価格で注文。運ばれてきた鉄火重は、どんぶり一面に15～16枚ものマグロが「花火のように美しく」盛り付けられており、中央には艶やかな卵黄が鎮座する豪華なビジュアルだ。



早速マグロを口に運ぶと「生臭さが全くなく、スッと口に入っていく」と、あっさりとした旨味を評価。

さらに、中央の卵黄を絡めると「まろやかさが加わり、さらに贅沢な味わい」になると絶賛した。

ご飯の上に散らされた海苔とあられの風味や食感も、マグロとの相性が抜群だと語る。



また、食べ進めるとマグロの下からトロロが現れ、山掛けとして楽しむ様子も収められている。セットのあら汁についても「上品な味わい」と満足げな表情を見せた。



動画の終盤で、おみゃーは

「全てが1つになって完成されている」と鉄火重の完成度の高さを振り返り、平日毎日この価格で提供されていることへの驚きと喜びを口にした。



味、ビジュアル、そして驚異的な価格設定を兼ね備えた「里のあかり」の鉄火重は、さくら市を訪れた際にぜひ狙ってみたい至高の限定ランチと言える。