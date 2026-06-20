ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 紅島健康センターにセイタカシギの姿 中国・青島 紅島健康センターにセイタカシギの姿 中国・青島 紅島健康センターにセイタカシギの姿 中国・青島 2026年6月20日 11時40分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １４日、紅島健康センターで撮影したセイタカシギ。（青島＝新華社配信／郭連友） 【新華社青島6月20日】中国山東省青島市の紅島健康センターでこのほど、セイタカシギの姿がカメラに捉えられた。１４日、紅島健康センターで撮影したセイタカシギ。（青島＝新華社配信／郭連友）１４日、紅島健康センターで撮影したセイタカシギ。（青島＝新華社配信／郭連友）１４日、紅島健康センターで撮影したセイタカシギ。（青島＝新華社配信／郭連友）１４日、紅島健康センターで撮影したセイタカシギ。（青島＝新華社配信／郭連友）１４日、紅島健康センターで撮影したセイタカシギ。（青島＝新華社配信／郭連友）１４日、紅島健康センターで撮影したセイタカシギ。（青島＝新華社配信／郭連友）１４日、紅島健康センターで撮影したセイタカシギ。（青島＝新華社配信／郭連友） リンクをコピーする みんなの感想は？