この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が「【注意】年商1億より5億企業の方が潰れやすい！驚愕の真実をお伝えします。」を公開した。動画では、延べ1万社以上に黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、年商規模が大きくなることで生じる経営の落とし穴について解説している。



市ノ澤氏はまず、年商1億円より5億円超えの企業の方が潰れやすい最大の要因として「管理部門のブラックボックス化」を挙げる。会社の規模が小さい頃は社長が全体を把握できるが、規模が拡大すると経理や人事などの内部作業が見えにくくなる。その結果、生産性の低い人員が増え、コストが無駄にかさんでしまうと指摘した。



次いで「固定費の増加」について言及。人が増えることによる人件費の負担だけでなく、オフィスの移転や車両の増加など、多岐にわたる固定費が膨らんでいく。さらに、売上が増えることで「経営判断が甘くなっていく」と語り、社長の財布の紐が緩む点にも警鐘を鳴らす。



また、在庫や売上債権といった「運転資金の増加」も資金繰りを悪化させる要因であると語る。事業規模に比例して立て替え費用が増え、その穴埋めとして借入を行うことで「返済負担の増加」を招く。これに加えて、回収できない不良債権や売れない不良在庫などの「不良滞留の発生」が追い打ちをかけ、最終的に黒字であっても倒産に追い込まれる「増収増益の倒産」のカラクリを、簿記の仕訳を交えて丁寧に解説した。



これらの事態を避けて生き残るための対策として、市ノ澤氏は管理部門の「仕組み化」を提唱。属人性を排除し、無駄なコストを抑えることが不可欠だと語る。最後に「会社を潰したくなければ年商だけにこだわりすぎるな！」と述べ、損益計算書（PL）ではなく貸借対照表（BS）をしっかり見て、筋肉質で強い財務体質を作ることの重要性を強調して動画を締めくくった。