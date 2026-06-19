飼い主さんがお仕事をしていたら、助けを求めにきたワンコ。どうやら同居猫の姿が見えないことを心配しているようで…？愛を感じる行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で37万1000回再生を突破。「可愛すぎる」「仲良し」「ほっこり」といった声が寄せられています。

【動画：仕事中『猫がいない、一緒に探してほしい』と訴えにきた大型犬→必死に探し続けた結果…愛を感じる行動】

仕事中にワンコが助けを求めてきて…

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」に投稿されたのは、シベリアンハスキーの「はっちゃん」が同居猫の「じゅんちゃん」をどれほど大切に思っているかがわかる出来事です。この日、はっちゃんとじゅんちゃんは仲良く寄り添ってお昼寝し、飼い主さんは上の階でお仕事をしていました。

しばらくするとはっちゃんが飼い主さんのところにやってきて、助けを求めるように見つめてきたそう。何かあったようなので、ついて行ってみることに。

同居猫を必死に探す姿が愛おしい

はっちゃんは1階に下りると猫用ケージを覗き込んだ後で、「どこに行っちゃったんだろう？」とばかりにウロウロし始めたとか。どうやら目が覚めたらじゅんちゃんの姿が見えなかったので心配になり、飼い主さんに「一緒に探して」とお願いしているようです。

2回もキッチンの様子を見に行ったりクンクンと床の匂いを嗅いだりして、必死にじゅんちゃんを探し続けるはっちゃん。健気な姿がたまらなく愛おしいですが、じゅんちゃんはなかなか見つかりません。「もしかして脱走した！？」と不安になったはっちゃんは、玄関に向かったそう。そして嗅覚を駆使して探し出そうとしていたら…？

同居猫が現れて、ほっと一安心

なんとじゅんちゃんが背後から「何してるの～？」とのんきに姿を現したとか！これにははっちゃんも「えっ、いたの？」とびっくり。じゅんちゃんと一緒にリビングに戻った後も、「一体どこにいたんだろう…」と不思議そうにしていたといいます。

結局じゅんちゃんがどこにいたのかは謎のままですが、脱走していなかったことがわかって一安心。その後じゅんちゃんに毛づくろいをしてもらいながら、再びお昼寝を始めたはっちゃんは、とても幸せそうなお顔をしていたそうですよ。

この投稿には「本当に優しい子」「心配だったんだね」「焦って探してる姿が健気で可愛い」「じゅんちゃん愛されてますね」といったコメントが寄せられ、愛に溢れた光景にほっこりする人が続出することとなりました。

YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」には、犬2匹＋猫2匹の微笑ましい日常が投稿されています。仲良しで可愛い姿に癒されるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。